Мила Роберт и Риалити на живо в Стария град

Този петък, 18 септември една от най-разпознаваемите и провокативни артистични фигури от новото поколение българска музика ще представи своя коктейл от поп, балкански ритми и неподражаемо чувство за самоирония.

Бутиковата сцена „Малките Конюшни“ в Стария град е точката, където ритъмът на SRCE ще бие заедно с това на артистичната дива и нейния бенд.

В характерния си стил Mila Robert превръща сцената в пространство за експеримент, свобода и безкомпромисна индивидуалност.

„Мила Роберт умее да прелива в различни сценични образи, в които музиката върви ръка за ръка с пърформанс, визуален заряд и силно сценично присъствие. Убедение сме, че както винаги, Мила ще поднесе на феновете си неповторимо усещане за свобода, подкрепено с много танци“, споделят почитатели.”

SRCE събира различните лица на Mila Robert – музикант, артист и пърформър – в цялостно сценично преживяване, което излиза извън установените жанрови граници.

В петък „Малките Конюшни“ ще се превърнат в естествен декор за срещата между музика, изкуство и публика. Емблематичната бутикова сцена под открито небе допълва атмосферата на шоуто и неговия експериментален характер.

Mila Robert LIVE Plovdiv



„Малките Конюшни“, Старинен Пловдив

18 септември, петък

Част от турнето SURCE

ВРАТИ: 19:30

Концерт: 21:00



Билети на вход и Онлайн на:

https://livepass.bg/bg/e25187-mila-robert-live-plovdiv-summer-tour-18-09