Апелативният съд в Пловдив остави в ареста мъж, обвинен за смъртта на момиче от фентанил

Апелативен съд – Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на М. М., обвинен за смъртта на 17-годишната Й. П. в Пловдив.

Според прокуратурата на 23 август 2025 г. в парк зад стадион „Христо Ботев“ М. М. е дал на момичето наркотично вещество фентанил, което е довело до смъртта ѝ. Макар обвиняемият да е позвънил на тел. 112 за помощ, медицинският екип е констатирал смъртта на пострадалата.

Съдът е приел, че доказателствата сочат обосновано предположение за съпричастност на М. М.. Изследванията показват следи от фентанил по обекти, свързани с обвиняемия, а съдебномедицинската експертиза потвърждава, че причината за смъртта е отравяне с синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и сърдечната дейност.

Апелативният съд отбелязва и реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат под по-лека мярка, като се взема предвид и наложено преди административно наказание за държане на високорискови наркотици в маловажен случай.

Определението на Апелативния съд е окончателно.