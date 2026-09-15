Слави Георгиев напусна групата на ГЕРБ – Пловдив в ОбС

Общинският съветник Слави Георгиев обяви, че напуска групата на ГЕРБ в местния парламент. Той влезе в Общинския съвет от листата на ГЕРБ, където бе част от гражданска квота. Георгиев дълги години бе част от групата на ВМРО, а сега заяви, че ще продължи кариерата си като независим съветник.

„Избрах да продължа като независим, което е по-близо до моите виждания. Водещо за мен винаги е била свободата да изразявам мнението си“, коментира той. Ето цялото му изявление, публикувано във социалните мрежи:

Днес напуснах групата на ПП ГЕРБ в общински съвет Пловдив, в която влязох преди 3 години като гражданска квота.

Избрах да продължа мандата си като независим общински съветник, което на този етап от житейският ми път отговаря и е по-близо до моите виждания.

Свобода да изразявам мнението си и да разглеждам проблемите на града от „всички гледни точки“ винаги е било водещо за мен.

Пловдив има нужда от силен глас, критичен, но същевременно и разумен прочит на проблемите и техните решения.

Благодаря на колегите си от групата общински съветници, с които свършихме ползотворна работа по множество решения и показахме, че може да бъдем и коректив.

Не се променя отношението ми към сериозността на управлението на община Пловдив, която е изправена пред огромни предизвикателства сега и за в бъдеще.

Оставам изцяло на разположение на пловдивчани и на дългосрочните интереси на Пловдив.