Над 100 участници превръщат Пловдив в сцена за първия „Фестивал на тепетата“

Трихълмието, Сахат тепе, Бунарджика и Младежкият хълм ще имат свой ритъм и характер на 26 и 27 септември

Кино под звездите на Небет тепе, оперни арии в Стария град, френска музика и класика на Бунарджика, джаз на Сахат тепе и много спорт на Младежкия хълм. Това са само част от събитията на първия „Фестивал на тепетата“, който на 26 и 27 септември ще събере над 100 участници и още толкова събития на емблематичните хълмове в Пловдив.

Точно както всяко тепе има собствен облик и характер, така и програмата на двудневния фестивал ще предложи различен ритъм и преживявания на всяко от тях. Трихълмието ще разказва историите на града, Сахат тепе ще срещне природата и изкуството, Бунарджика ще бъде голямата музикална сцена, а Младежкият хълм – мястото за движение, спорт и приключения.

На Трихълмието оперните арии слизат от традиционния подиум и се качват на балкона на ул. „Съборна“ 39. Благодарение на студентите, докторантите и преподавателите от АМТИИ популярната улица в Стария град ще се превърне в оперна бутикова сцена. В програмата са включени още музикално-историческата разходка „Живите истории на Пловдив“, среща с пловдивски писатели, изложби, беседи, работилници и демонстрации на занаяти.

А когато слънцето залезе, Небет тепе ще стане кино. В събота вечер „Нощ на звездите“ ще предложи прожекция под открито небе, а в неделя музикалната програма на Трихълмието ще завърши с концерти на Duo Split, „Амира Азар“, Елица Георгиева и нейната банда.

На Сахат тепе театърът също излиза от обичайното си място. Пешеходната театрална разходка „По следите на театъра: от Сахат тепе до сцената“ ще свърже градското пространство с историята и магията на сценичното изкуство, като заведе посетителите зад кулисите на Драматичен театър – Пловдив. Ще има куклен театър за малки и големи на Лятно кино „Орфей“, поетично-музикален спектакъл, творчески работилници и ден на отворените врати в Певческото дружество „Ангел Букорещлиев“.

Сахат тепе ще обърне внимание и на природата, и на малко по-бавния градски ритъм. „Пътят на японския чай“ ще предложи интерактивно преживяване със Satori Sip, а „Дивото сърце“ ще превърне фестивалната зона в терен за откривателство и приключения. За най-малките има и „Магично рисуване върху вода“.

Финалът на Сахат тепе в неделя вечер ще бъде джаз. Любимата на всички пловдивчани Мирослава Кацарова заедно с Мирослав Турийски и Младен Димитров ще представи „Мост от светлина“ – концерт с авторски репертоар, оригинални аранжименти и джаз импровизации.

Бунарджика, очаквано, ще бъде най-музикалният от хълмовете. В събота програмата включва Soirée Française, поп-рок от Йордан Пеев и Една Банда и електро-пънк „Tod Bonus на тепетата“. В неделя класическата музика ще излезе под открито небе с концерт на Държавна опера – Пловдив, а след нея на сцената ще бъдат Sax Appeal, Александър Иванов и приятели, Dancing Sunshine и Atmouka Blues Quartet.

И понеже Бунарджика няма да разчита само на музикантите, в музикален инструмент ще се превърне и самият хълм. Интерактивният MIDI контролер Playtronica TouchMe превръща човешкото докосване, листата и цветята в звук и ще може да бъде изпробван и през двата фестивални дни.

Точно на върха в събота вечер винилите и грамофоните ще попаднат в ръцете на Pikebass, Deep Guys a.k.a. Toppy & Bate и Petko Gochev, за да покажат уникалната симбиоза между плочите и електронната музика.

На Младежкия хълм публиката няма да остане само публика. Групови тренировки, баскетбол, йога, пилатес и активности с велосипеди са част от програмата, а „800 метра Джамборе“ ще събере движение, музика, напитки и почивка. Ще има още зона за каране на тротинетки, спортни предизвикателства и занимания за цялото семейство.

Там науката също ще излезе извън обичайното си място. В инициативата „Сърцето на медицината бие под тепетата“ Медицински университет – Пловдив ще събере научни демонстрации, открити лекции и спортни активности, а посетителите ще могат да се срещнат отблизо с медицината, здравната култура и грижата за активния начин на живот.

За децата има „Мисия: Супергерой на здравето“, която превръща движението и здравословните навици в игра. Пожарната и ОДМВР – Пловдив ще покажат техника и оборудване, а творческите ателиета ще дадат още една причина Младежкият хълм да бъде сред местата за семейства през двата дни.

„Фестивал на тепетата“ се организира от район „Централен“ – Община Пловдив и Сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“. Генерален партньор е Сдружение „Бизнесът за Пловдив“.

Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал.

Всички фестивални събития и активности са със свободен достъп, освен когато изрично е посочено, че се заплащат. За част от събитията е необходима предварителна регистрация.

Вижте цялата програма ТУК.