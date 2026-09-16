Училище за деца с увреден слух учи на безопасно движение

Учениците от „Проф. д-р Стоян Белинов“ тренираха ориентация и безопасно пресичане в специална площадка по БДП

Как се пресича безопасно, как се разпознават пътните знаци и как да се ориентираме уверено в градската среда – това упражняваха учениците от Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов“ в Пловдив.

В рамките на Европейската седмица на мобилността учебното заведение организира специален Ден по безопасност на движението по пътищата. Заниманията се проведоха в двора на училището, където има специално изградена площадка по БДП.

Чрез игри и практически задачи децата упражняваха правилата за безопасно придвижване, ориентация и пресичане. За учениците със слухови увреждания подобно обучение има допълнително значение заради необходимостта правилата да бъдат представени по достъпен и адаптиран начин.

В инициативата се включиха инспектори от Шесто районно управление, които показаха на децата полицейски автомобил и по достъпен начин им припомниха основни правила за движение и значението на пътните знаци.

„Нашите ученици са специални и точно затова имат нужда от правилно, адаптирано и последователно обучение, за да се чувстват уверени и да се придвижват спокойно в градската среда“, заяви директорът на училището Златина Стаматова.

Гост на инициативата беше Цветина Кашилска, заместник-кмет по „Екология, чистота и опазване на околната среда“ на район „Източен“. От районната администрация са осигурили спортни принадлежности и игри за учениците.

Посланието на училището е свързано не само с безопасността, но и с по-активното придвижване пеша и без автомобили – като част от идеята за по-здравословна и чиста градска среда.