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Над половин килограм фентанил заловиха край Пловдив, двама са задържани

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:44ч, неделя, 28 юни, 2026
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Наркотикът е открит тази нощ при проверка на автомобил, пътуващ към Черноморието

Над 500 грама фентанил са иззели служители на отдел „Криминална полиция“ при специализирана полицейска операция край Пловдив.

Акцията е проведена на 26 юни в района на разклона за село Трилистник на автомагистрала „Тракия“, където криминалистите спрели за проверка лек автомобил, пътуващ в посока Черноморието.

При претърсването на колата полицаите открили пакет със съмнително съдържание. Последвалата експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани водачът на автомобила и неговият спътник.

Образувано е досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Пловдив, под чието наблюдение продължава разследването.

Фентанилът е синтетичен опиоид, който е многократно по-силен от морфина и дори минимални количества могат да бъдат изключително опасни. Именно поради високия риск при незаконната му употреба той е сред най-строго контролираните наркотични вещества.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:44ч, неделя, 28 юни, 2026
0 123 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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