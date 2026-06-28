Над половин килограм фентанил заловиха край Пловдив, двама са задържани

Наркотикът е открит тази нощ при проверка на автомобил, пътуващ към Черноморието

Над 500 грама фентанил са иззели служители на отдел „Криминална полиция“ при специализирана полицейска операция край Пловдив.

Акцията е проведена на 26 юни в района на разклона за село Трилистник на автомагистрала „Тракия“, където криминалистите спрели за проверка лек автомобил, пътуващ в посока Черноморието.

При претърсването на колата полицаите открили пакет със съмнително съдържание. Последвалата експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая са задържани водачът на автомобила и неговият спътник.

Образувано е досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Пловдив, под чието наблюдение продължава разследването.

Фентанилът е синтетичен опиоид, който е многократно по-силен от морфина и дори минимални количества могат да бъдат изключително опасни. Именно поради високия риск при незаконната му употреба той е сред най-строго контролираните наркотични вещества.