Времето в Пловдив на 16 септември 2026 г.

Слънчево и приятно топло време очаква града под тепетата в сряда

Слънчево ще бъде времето в Пловдив в сряда, 16 септември. След прохладното утро температурите бързо ще се повишат и през деня ще достигнат около 25–26 градуса.

Сутрешните температури ще са около 11–15 градуса, а вятърът ще бъде слаб, предимно от изток. Не се очакват валежи, а облачността ще бъде малка до незначителна.

Следобедът ще остане слънчев и спокоен, с температури около 25 градуса. Към вечерта ще захладнее постепенно.

След по-хладния старт на деня Пловдив ще получи още един приятен септемврийски ден – без дъжд и без съществени метеорологични усложнения.

снимка: Aleksander Marinov