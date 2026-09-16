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Времето в Пловдив на 16 септември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, сряда, 16 септември, 2026
0 130 Преди по-малко от минута

Слънчево и приятно топло време очаква града под тепетата в сряда

Слънчево ще бъде времето в Пловдив в сряда, 16 септември. След прохладното утро температурите бързо ще се повишат и през деня ще достигнат около 25–26 градуса.

Сутрешните температури ще са около 11–15 градуса, а вятърът ще бъде слаб, предимно от изток. Не се очакват валежи, а облачността ще бъде малка до незначителна.

Следобедът ще остане слънчев и спокоен, с температури около 25 градуса. Към вечерта ще захладнее постепенно.

След по-хладния старт на деня Пловдив ще получи още един приятен септемврийски ден – без дъжд и без съществени метеорологични усложнения.

снимка: Aleksander Marinov

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, сряда, 16 септември, 2026
0 130 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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