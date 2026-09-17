Plovdiv Stage Park отменя есенната си програма след трагедията на Младежкия хълм

Част от концертите и събитията през септември и октомври се преместват или отлагат, билетите за платените прояви ще бъдат възстановени

Plovdiv Stage Park отменя голяма част от планираната си програма за август, септември и октомври след трагичния инцидент на 4 август на Младежкия хълм, при който бе убит Георги Кузев. Това съобщиха от екипа на събитието с публикация в социалните мрежи.

От Stage Park посочват, че след случилото се атмосферата около хълма се е променила, а трагедията е оставила „страх, несигурност и усещане“, което не може да бъде подминато. Затова екипът е решил да премести или отложи значителна част от предвидените развлечения.

През годините Plovdiv Stage Park е организирал на Младежкия хълм концерти, фестивали, детски пространства и зони за игра и почивка. От екипа посочват, че са се стремили мястото да остане достъпно за хората и с възможност за прекарване на време там без това да се превръща в лукс.

Събития с фокус върху сигурността

В оставащите дни на септември Stage Park планира да подкрепи Община Пловдив с две събития като домакин на „Фестивала на тепетата“.

На Младежкия хълм ще бъдат посрещнати представители на Пожарна Пловдив, МВР и други структури, които ще представят демонстрации, лекции и инициативи, свързани с превенцията, сигурността и гражданската отговорност. Предвидени са и творчески и образователни занимания за деца.

„Искаме именно така да изпратим сезон 2026 – заедно, спокойно и с децата отново на хълма“, посочват от Plovdiv Stage Park.

След края на сезона екипът ще даде време на мястото да „си поеме въздух“, а програмата на Stage Park ще се завърне през пролетта на 2027 г.

Сред отменените или отложени прояви са концертите на Downshift Collective на 20 септември, „Фондацията“ на 21 септември и „Мистерията на българските гласове“ на 22 септември. Няма да се проведат и Plovdiv Beer Fest 2026 (18–22 септември), както и Stand Up Comedy Show „Женско царство“ на 27 септември.

От екипа уточняват, че сумите за билетите за платените събития ще бъдат възстановени в пълен размер.