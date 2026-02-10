Тишина и присъствие: среща на два свята в галерия „Атизей“

Когато тишината започне да говори, а формата носи смисъл, се ражда пространство за истинско съпреживяване. Именно такъв диалог между минимализъм, философия и дълбоко човешко присъствие предлага новата двойна изложба на галерия за модерно изкуство „Атизей“, която събира в едно пространство двама забележителни автори – Соня Петрова и Ангел Каравланов.

На 13 февруари 2026 г. от 18:00 ч. в сърцето на пловдивския квартал Капана публиката ще има възможност да се потопи в среща между дзен естетиката и силата на натрупания творчески опит, между лекотата на съзерцанието и дълбочината на човешкия разказ.

Соня Петрова пренася дзен философията върху платното чрез изчистен минимализъм, бял фон и деликатни природни елементи. В нейните картини „малкото“ се превръща в най-голямата форма на красота. Изкуството ѝ е разпознаваемо със своята поетичност, нежна енергия и способност да създава пространства за тишина, дишане и съзерцание.

Ангел Каравланов е утвърден майстор с дългогодишен творчески път и богата биография. Възпитаник на НХГ „Цанко Лавренов“, той е автор на хиляди скулптури и картини, голяма част от които дарява на духовни и просветни средища. В центъра на неговия свят стоят хората и природата – вечните му източници на вдъхновение, пресъздадени с дълбочина, искреност и силно емоционално присъствие.

Галерия „Атизей“, основана през 2025 г. в Пловдив, е пространство, отдадено на съвременно изкуство със смисъл – изкуство, което докосва, провокира и оставя следа. Водена от вярата, че изкуството е мост между човека и света, галерията създава сцена за срещи отвъд думите, чрез форма, цвят и усещане. За екипа ѝ всяка изложба е не просто събитие, а покана за съпреживяване.

Дата: 13.02.2026 г.

Час: 18:00 ч.

Място: Галерия за модерно изкуство „Атизей“

кв. Капана, гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович“ №3

