Евродепутатите подкрепиха ново законодателство за засилване на защитата и подкрепата за европейските винопроизводители. С 625 гласа „за“, 15 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“ Европейският парламент одобри предварителното споразумение, постигнато с държавите членки на ЕС. Новият набор от правила ще отговори на предизвикателствата, пред които са изправени винопроизводителите, и ще отключи нови пазарни възможности.

Ясни етикети за безалкохолни и нискоалкохолни вина

За да се изяснят правилата относно вината с намалено алкохолно съдържание, терминът „без алкохол“, придружен от израза „0,0 %“, ще може да се използва, ако алкохолното съдържание на продукта не надвишава 0,05 об. %,. Продуктите, чието алкохолно съдържание е над 0,5 об. %, но в същото време вече са с поне 30 % по-ниско от стандартното алкохолно съдържание на категорията вино преди намаляване на алкохолното съдържание, следва да бъдат етикетирани като „с намалено алкохолно съдържание“.

Повече средства и гъвкавост за винопроизводителите

В отговор на тежки природни бедствия, екстремни метеорологични условия или огнища на болести по растенията лозарите ще получат допълнителна подкрепа. В текста се предвижда също така използването на средства на ЕС за т.нар. „изкореняване“. Националният таван на плащанията за дестилация на вино и събиране на реколтата на зелено ще бъде определен на 25 % от глобалните налични средства за всяка държава членка.

Насърчаване на винения туризъм и износа

Производителите ще получат допълнителна подкрепа за насърчаване на винения туризъм. Мерките за стимулиране на икономическия растеж в селските райони и насърчаване на качествени европейски вина в трети държави ще отговарят на условията за финансиране от ЕС в размер до 60 %, докато държавите членки биха могли да добавят до 30 % за малките и средните предприятия и 20 % за по-големите предприятия. Допустимите дейности биха могли да включват информационни и промоционални инициативи като реклама, прояви, изложби и проучвания. Те могат да бъдат финансирани за три години, като могат да бъдат подновени два пъти, за да обхванат общо девет години.

„Този закон представлява своевременен и ефективен отговор на кризата, пред която е изправен лозаро-винарският сектор. Европа реагира с конкретни инструменти, като например използване на европейско финансиране за кризисни мерки, подобряване на условията за популяризиране и комуникационни дейности и увеличаване на съфинансирането, за да се помогне на земеделските стопани да се адаптират по-бързо към изменението на климата. Държавите членки ще разполагат с по-силен набор от мерки за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен секторът в различните държави и региони.“, заяви докладчикът Естер Еранс Гарсия (ЕНП)

Предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от Съвета, преди новите правила да влязат в сила.

Снимка: ROMAIN PERROCHEAU / AFP