Пловдив е домакин на световна конференция за мозайки

Пловдив е домакин на международното събитие „Ден на мозайките“ на 16 май, посветено на петата годишнина от откриването на Епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България в ЮНЕСКО.

Инициативата се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО в България, а организатори са Фондация „Америка за България“, ОИ „Старинен Пловдив“ и Община Пловдив,

Централен акцент в програмата е дискусията „ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив“, която ще се състои на 16 май от 15:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол. Събитието има за цел да очертае конкретните стъпки към потенциална успешна кандидатура на серийния обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ (като включва Епископската базилика на Филипопол – Малка базилика от Филипопол – Късноантична сграда „Ирини“) за Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, както и да представи ползите от подобно признание.

Събитието ще събере водещи международни и български експерти, представители на институции и културния сектор. В дискусионния панел ще участват Франческо Бандарин – бивш директор на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО (2000–2010) и помощник генерален директор за култура (2010–2018), с тема: „Как обектите преминават от Индикативната листа към Списъка на ЮНЕСКО“; Емануеле Зорино – кмет на Аквилея (Италия), обект под закрилата на ЮНЕСКО, с тема: „Ефектът на ЮНЕСКО върху местните общности“; проф. д-р Елена Кантарева-Дечева – директор на ОИ „Старинен Пловдив“ и реставратор на мозайките на Епископската базилика, с тема: „Следващи стъпки в кандидатурата на Базиликата“; Розана Бинаки – експерт по културна дипломация, с тема: „Отвъд етикета ЮНЕСКО: устойчиво развитие на културни и музейни системи“.

Дискусията ще бъде открита от Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017), Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България“ и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Специално за събитието в Пловдив ще пристигне кметът на италианския град Аквилея – Емануеле Зорино. Градът е известен със своите впечатляващи раннохристиянски мозайки и богато римско наследство, които имат сходства с мозайките на Епископската базилика на Филипопол. По време на дискусията той ще сподели опита на Аквилея и ще представи конкретни примери за това как статутът на обект на ЮНЕСКО допринася за развитието на културния туризъм, международната видимост и устойчивото развитие.

Програмата на 16 май включва и фестивална част от 10:00 до 15:30 ч., която ще предложи ден на отворените врати (с вход свободен) в Епископската базилика на Филипопол, образователни работилници за малки и големи, изложби и концерти. Вечерта, от 20:00 до 22:00 ч., ще се състои впечатляващ 3D mapping спектакъл, превръщайки деня в празник на културата и общността. За повече информация за фестивалната част: https://fb.me/e/930DU9Ifi