Завърши обновяването на площада пред ректората на ПУ

Пространството пред Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ вече е с изцяло обновена визия, съобщи днес кметът Костадин Димитров. Двамата с кмета на район „Централен“ Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция на зоната пред ректората на университета.

Проектът включва цялостна подмяна на настилките, обновяване на тротоарите и пешеходните пространства, подобряване на достъпната среда, озеленяване, парково осветление, модернизация на подземната и техническата инфраструктура.

„Районът около университета е сред най-оживените в Пловдив и заслужава модерна, безопасна и функционална среда както за студентите и преподавателите, така и за всички граждани. С реализацията на този проект подобряваме не само инфраструктурата, но и цялостния облик на града. Продължаваме с дейностите и пред Техническия университет“, заяви Костадин Димитров.

„Реновирането на това пространството е още една важна стъпка към обновяването на инфраструктурата в район „Централен“. Резултатът е по-подредена, по-функционална и по-приветлива градска среда“, коментира кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

В рамките на проекта бе обновена и улица „Цанко Дюстабанов“ пред Техническия университет. В момента продължава работата по последния етап от ремонта на ул. „Цанко Дюстабанов“ – в отсечката от ул. „Цар Асен I“ до бул. „Цар Борис III Обединител“, където също се обновяват тротоарите, пешеходните зони и подземната инфраструктура.