Базар „Капана“ тръгва на тур

За първи път в такъв мащаб Базар „Капана“ излиза извън пределите на Пловдив с поредица от събития в три различни града.

През юни „душата на квартала“ поема към нови пространства и публики, пренасяйки своята емоция, енергия и характер в Бургас, Хисаря и София. Форматът постепенно се развива отвъд първоначалната си среда, като започва да споделя духа на Капана с други любими български градове. А кой знае – може това да е само началото на едно по-широко, дори европейско пътуване.

С музика, авторски брандове, ръчно изкуство и градска култура екипът зад платформата продължава мисията си да създава живи срещи между хора, творчество и градска среда.

ГРАД НА ВЪЛШЕБСТВАТА – БУРГАС 2026 | 5 – 7 юни

Първата спирка е Бургас, където пространството около Експо център „Флора“ в Морската градина ще се превърне в сцена за творчество и споделени преживявания.

Събитието е съвместен проект на Azimuth Constructions и Kapana Fest и има за цел да създаде позитивна, креативна и отворена градска среда.

Морското гостуване ще бъде изцяло в морска тематика – като декорация, активности и съдържание, а също и като имидж, под морското име Базар „МАЯК“.

Посетителите ще открият авторски брандове, съвременни творци, занаятчийски изделия, арт инсталации и музикална програма, в която морската атмосфера естествено се среща с духа на Капана.

Базар „Капана“ гостува в Хисаря | 12 – 15 юни и 19 – 21 юни

След Бургас форматът се пренася в Хисаря по повод празника на града.

В два поредни уикенда градът ще се превърне в място за срещи между занаятите и съвременния дизайн, между ръчната изработка и вдъхновението.

Посетителите ще открият селекция от автори, внимателно подбрани брандове, вкусна храна и музика, която ще допълни атмосферата на летните вечери.

Организаторите отправят специални благодарности към Община Хисаря за партньорството и музикалната сцена при Колонадата „Момина сълза“. Пълната програма предстои да бъде обявена.

Базар „Капана“ x SOFIA LIVE FESTIVAL 2026 | 27 – 28 юни

Юнският календар ще завърши с повторното гостуване на Базар „Капана“ на SOFIA LIVE FESTIVAL – едно от най-очакваните музикални събития в България.

За втора поредна година част от духа на Пловдив ще се пренесе в София – този път в сърцето на едно от най-силните рок издания на лятото. Сред имената в програмата на фестивала тази година са IDLES, Three Days Grace и Underworld.

Присъствието на Базар „Капана“ в рамките на фестивала не е просто базарна зона, а пространство, в което музикалната енергия среща човешкия мащаб на изкуството, независимите автори и живата градска култура.

На място посетителите ще могат да научат и първи подробности за следващите проекти и есенните издания на Kapana Fest.

Повече информация и записвания за участие:

www.kapana.eu