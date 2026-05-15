Историята на Деси и Йосиф, забавното семейство „динозаври“, превърнали се в едни от емблематичните фенове по трасето на Giro d’Italia в България, получи своя щастлив край: изгубената им брачна халка вече е намерена.

Двойката, която привлече вниманието на зрителите и социалните мрежи с костюмите си по време на старта на Giro d’Italia 2026 у нас, се свърза с екипа на Евроспорт чрез официалната българска Facebook страница с молба за съдействие. От медията публикуваха апел към последователите си всички, които разполагат със снимки и видеа на двамата фенове от изкачването към Боровец, да ги изпратят. Целта беше да се проследи маршрутът им и да се установи в кой момент е изгубена халката.

Към публикацията беше добавен и скрийншот от разговора между двойката и администратора на страницата. Това доведе до публикации в българските медии и още по-широк обществен отзвук.

Само дни по-късно дойде и добрата новина – халката е открита. След първоначална информация от хотела, че бижуто не е намерено е била извършена нова проверка и този път то е било открито.

Случаят е пример за това как спортът и социалните мрежи могат да обединят хората около една лична история. Благодарение на бързата реакция на Евроспорт и всички фенове, които се включиха със снимки, видеа и споделяния, историята завърши с истински щастлив край.

Стартът на Giro d’Italia 2026 от България се превърна в едно от най-значимите спортни събития у нас през последните години, като отчете рекордни резултати по аудитория и ангажираност за Warner Bros. Discovery и Eurosport. Хиляди фенове изпълниха трасетата в София и по пътя към Боровец, а колоритни запалянковци като „динозаврите“ се превърнаха в символ на атмосферата около състезанието.

Евроспорт ще продължи да излъчва всички основни колоездачни състезания до края на сезона. Следващият голям акцент в календара е Тур дьо Франс, който ще се проведе от 4 до 26 юли с цялостно излъчване на етапите – от първия до последния километър. Финалният Гранд тур за годината ще бъде испанската Вуелта, която ще се проведе между 22 август и 13 септември.

Сред акцентите в програмата са още Световното първенство по колоездене между 20 и 27 септември, както и класическата Обиколка на Ломбардия на 10 октомври. През сезона зрителите ще могат да проследят и надпревари като обиколките на Словения, Швейцария, Дания, Полша, Норвегия, Чехия, Бенелюкс, Словакия, Люксембург, Хърватия и Лангкауи, наред с още множество престижни колоездачни състезания.