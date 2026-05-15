Мотористи блокират ключови пътища в Пловдив

Мотористи от Пловдив се включват в национален протест срещу рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“. Демонстрацията започва днес в 18:00 часа и ще доведе до временни блокади на ключови пътни артерии в града.

Протестиращите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. Акцията ще продължи около час, като организаторите предупреждават за сериозни затруднения в трафика и призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути.

Недоволството е насочено срещу увеличението на цените на „Гражданска отговорност“, което според организаторите на места надхвърля 80 процента, въпреки официално обявените по-ниски стойности.

Мотористите настояват за замразяване на новите цени и за въвеждане на специален режим за застраховане на мотоциклетисти. Сред исканията им са още сезонни, краткосрочни и разсрочени полици.

Протести са обявени в над 20 града в страната, като в София демонстрацията ще се проведе пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Организаторите подчертават, че протестът е изцяло граждански и няма политически характер.

