Една от най-интересните съвременни български групи TRIGAIDA ще има концерт а 26 юни от 19:30 ч. на Римския стадион в Пловдив като част от форума Music of the Ages. Музикалният проект преплита автентичния български фолклор с електронна музика и впечатляващо аудио-визуално сценично изживяване.. Формацията обединява Ася Пинчева – вокали, Иван Шопов – електроника и продукция, и Георги Маринов – Хорхе – гайда и диджериду.

TRIGAIDA е воден от Иван Шопов – един от най-разпознаваемите български продуценти и артисти в сферите на EDM, ambient и electronica музиката. Под артистичните имена Balkansky и COOH той има участия на световни фестивали и клубни сцени, а с групата създава музикална концепция, която съхранява духа на българския фолклор и го представя пред международната публика чрез съвременен звук и визуално сценично изживяване.

Със своя дебютен албум Elate триото представя модерен прочит на българското музикално наследство, в който традиционни песни и фолклорни мотиви оживяват чрез влияния от drum and bass, dubstep, trip hop, contemporary jazz, world music и neoclassical. През 2025 г. групата издава втория си албум Polet – атмосферично музикално пътешествие, вдъхновено от природата, паметта и връзката с корените.