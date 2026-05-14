Млади хореографи излизат на сцената в Пловдив с „IDENTITY“

Пловдив в очакване на силен танцов сезон: млади български хореографи представят хореографската вечер „IDENTITY“ на 16 май

С настъпването на пролетта Пловдив все по-осезаемо се превръща в сцена за съвременен танц, срещайки публиката с нови артистични гласове. На 16 май хореографската вечер „IDENTITY“ ще представи две различни, но тематично свързани произведения на двама от най-младите и активни хореографи на българската сцена – Антон Младенов и Елена Маринова.

Събитието ще се проведе на камерната сцена на Драматичен театър – Пловдив в две представления от 16:00 и от 19:30, и ще постави фокус върху въпросите за идентичността, принадлежността и комуникацията в съвременното общество.

В „Синдром на отсъстващия“ (Head Under Water Dance Company, хореография: Елена Маринова) дуетът на Ралица Николова и Велизар Груев изгражда деликатен физически диалог върху темите за близостта и невъзможността за истинска комуникация. Чрез минималистична сценична среда и силно телесно присъствие, произведението поставя зрителя в пространство на тишина, напрежение и търсене на свързаност.

От своя страна „AMALGAMATE“ (AM:PM Dance Company, хореография: Антон Младенов) разглежда процеса на адаптация и стремежа към принадлежност. Петима изпълнители проследяват динамиката на групата и индивидуалността, поставяйки въпроса за границата между това да бъдеш приет и да останеш верен на себе си.

И двете произведения са част от по-широкия творчески път на своите автори – представители на новото поколение български хореографи, които развиват практиката си между България и международната сцена.

С гостуването си в Пловдив „IDENTITY“ се включва в активния културен живот на града и предлага среща със съвременния танц като форма за размисъл, преживяване и диалог.

