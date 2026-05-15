Какво да правим в Пловдив (15.05– 21.05)

15 май

Догодина по същото време

от Бърнард Слейд

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Солунските съзаклятници

от Георги Данаилов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Народен събор Пловдив 2026

„Народен събор Пловдив“ е един от най-големите и значими фолклорни фестивали в България. Представя богатството на националните ни традиции, песни, танци, занаяти и обичаи. Провежда се ежегодно в средата на месец май, без прекъсване, от 2016 год. През 2025 год. ще бъде юбилейното десето издание. Фестивална площ от цял километър, три сцени, 4 000 изпълнители от цялата страна и повече от 90 000 посетители го превръщат в най-мащабното събитие в гр. Пловдив.

Парк Лаута

15.05. – 17.05.2026

Гераците

От едно изказване на Елин Пелин става ясно, че повестта „Гераците“ е сред най-вдъхновено създадените му произведения. За нея той споделя, че е „един творчески момент – истински в моя живот“. За написването ѝ има конкретен повод – срещата на писателя с един селянин, който водел „едно малко дете, облечено и свито в едно скъсано палтенце“, за да му търси някаква работа в София.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Фото Академика 2026

На 15 май от 18:00 ч. Градска художествена галерия – Пловдив (Зали за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ №15) ще открие изложбата на 27-ия Национален преглед на българската фотография „Фото Академика“ 2026.

По време на събитието ще бъдат връчени наградите от конкурса, който за трета поредна година е посветен на фотографските серии. Ще бъде обявен и носителят на почетната статуетка „Академика“ за принос към фотографското изкуство през 2026 г.

Изложбата представя 12 серии на 11 автори с общо 128 фотографии.

Журито с председател фотографа Явор Попов и членове Надежда Павлова, Гаро Кешишян, Боряна Пандова и Стефан Каменов е разгледало общо 123 серии с 1195 фотографии от 93 автори, разпределени в: 67 серии с 630 кадъра в раздел „Артистична фотография“ и 56 серии с 565 кадъра в раздел „Репортажна фотография“.

С откриването на ежегодния преглед „Фото Академика“ 2026 ще бъде дадено и началото на 17-ото издание на Европейския месец на фотографията.

Зали за временни експозиции към ГХГ- Пловдив

15.05. – 04.06.2026

Представяне на „Христина“ от Анна Авиил в Orange Пловдив Център

Каним те на представянето на „Христина: Дочакано утро“ от Анна Авиил в Orange Пловдив Център. Очаква те една интригуваща книжна среща, която ще те потопи в атмосферата на романа.

„Христина: Дочакано утро“, продължението на „Божана“, е пламенна история за гореща обич към родината, за подвизи и трагедии, за храбри сърца и светли идеали.

Orange Пловдив Център

18:00 часа

Марков/Леков/Пехливанов@Контрабас

В поредния лайф джаз петък на май ще ви срещнем с музиката на:

Мартин Марков – пиано

Александър Леков – бас китара

Емил Пехливанов – барабани

За да разберете, колко прекрасно могат да свирят нашите гост музиканти и колко е хубаво да слушаш джаз на живо елате в бар Контрабас.

За да разберете колко вкусно и пивко и уютно може да бъде в един малък джаз клуб в Стария град елате в бар Контрабас.

Бар Контрабас

21:00 часа

Нюанси на зеленото

Програмата “Нюанси на зеленото” съчетава в себе си известни суинг стандарти от 40-те години, пиеси в стил „Боса нова“, както и някои джаз балади.

Намигваме ви и ви споделяме, че в програмата ще чуете авторска песен на Тонина Митинска и второ намигване, което ще запазим в тайна.

Тонина Митинска – вокал

Йордан Тоновски – пиано

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

On The Rocks Records

Този петък посрещаме зад пулта във Фарго Connor, 1/3 от DJ колектива On the Rocks

On the Rocks е DJ колектив от Обединеното кралство, известен със своята петгодишна парти поредица в Бирмингам. Не пропускайте да чуете редките музикални богатства, които споделят в YouTube канала си, както и миксовете им за ценители в Soundcloud.

Резиденти в Radio TNP, през 2025 те пренасят своята парти енергия в Амстердам със своята custom-built Klipschorn саундсистема и гости Orpheu the Wizard, Raphaël Top Secret и Field Notes.

Клуб Фарго

21:00 часа

16 май

Хитър Петър

„Хитър Петър“ е весела и поучителна постановка, вдъхновена от българския фолклор и народния хумор.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

17 – ти Фестивал на здравословния живот „Здравей, Здраве!“ – Пловдив 2026

Тези от вас, които всички предходни издания са били наши гости знаят. Тези от вас, които сега ще проявят интерес нека знаят, че в рамките на два пълни дни се случват напълно безплатно, доброволно и споделено:

Лекции

Спортни тренировки

Духовни практики

Танци и музика

Базар – изложение

Арт – работилници

Концерти

и още много разнообразни и полезни събития.

ДВА пълни дни фестивален живот за малки и големи, за гостите на града и неговите жители.

Дом на Науката и Техниката

16.05 – 17.05.2026

Фермерски пазар парк Рибница

„Община Пловдив – Район Северен“ и „Кооперация Хранкооп“ ви канят на фермерски пазар в Парк Рибница – всяка събота от 10 до 14 ч.

Мястото е непосредствено до кръговото на бул. Дунав и Брезовско шосе в Пловдив

Елате да се срещнете с малките производители на чиста и вкусна храна от областта и от страната, и да опитате от най-доброто, което предлагат във всеки сезон от годината

Запазете си първите часове на съботните дни за тези лични срещи, когато ще ви посрещаме с усмивка и чудесно настроение, ще организираме различни работилници и демонстрации, ще учим занаяти и ще празнуваме качествените български продукти и традиции

Парк Рибница

10:00 – 14:00 часа

TEDxPlovdiv

Светът, в който живеем, се променя с безпрецедентна скорост. Политическите, технологичните и

културните граници се разместват, а познатите модели и правила вече не са достатъчни, за да отговорят на предизвикателствата на съвремието. Бъдещето никога не е изглеждало по-несигурно и същевременно по-силно зависимо от способността ни да действаме заедно. Именно в този контекст събитието е под надслов „It Takes All of Us“.

На сцената на TEDxPlovdiv ще чуете гласовете на вдъхновяващи лектори – хора, които създават промяна, търсят смисъл и споделят знание.

Регионален исторически музей

10:00 часа

Ден на мозайките в Епископската базилика на Филипопол, Пловдив

На 16 май ви каним в Епископската базилика на Филипопол – модерен посетителски център, в който над 100 мозаечни птици оживяват върху 2000 кв. м. древноримски мозайки. Пространството представя късноантичното изкуство по завладяващ и достъпен начин за хора от всички възрасти – можете да се разходите сред римските мозайки, да преживеете виртуална разходка в античната сграда и да си направите снимки с мозаечните птици чрез добавена реалност, да разгледате възстановки на бита на хората IV – VI век и да посетите интерактивния детски кът.

Денят на мозайките e вдъхновен от две значими годишнини:

5 години от откриването на Епископската базилика на Филипопол – най-голямата раннохристиянска църква от римско време в България, днес е модерен посетителски център на световно ниво, който посреща хиляди гости и е домакин на културни и музикални събития. 70 години от членството на България в ЮНЕСКО – знаехте ли, че Епископската базилика и римското мозаечното наследство на Филипопол са част от Индикативния списък на ЮНЕСКО? Елате да откриете защо.

ПРОГРАМА (16 май)

10:00 – 15:00 | Ден на отворените врати в Епископската базилика

• Добавена реалност от DevHub One

• Фотоизложба „Живи разкази“ от Българското дружество за защита на птиците

• Градска игра за търсене на съкровища за всички възрасти от Вътрешен глас (до 18 ч.)

Сборен пункт: пред Базиликата

• Музикални изпълнения на Мартин Денев и Дамян Йорданов / Котарашки и Сандо (16 – 19 ч.)

• Брандиран е-камион на Пловдив от Милара

• Работилница за мозайки (10 – 12 ч.)

Вход свободен



• Pop-up кафе от Cyrillic Brew и щамповане на тениски от punkt.studio (до 22 ч.)

• Кулинарен бар на колела от Майна Town (до 22 ч.)

10:00 – 15:00 | Програма за малките изследователи (около 6 – 13 г.)

• Детско архитектурно студио с работилница „Направи си сам музей“ в Епископската базилика за 6-12 г. деца (12 – 14 ч, предварително записване на arch_for_children@abv.bg, сборен пункт: входа на Базиликата)

В тази работилница децата ще влязат в ролята на архитекти и ще проектират свой собствен музей. Като вдъхновение децата ще разгледат примери за музейна архитектура, включително пространството на Епископската базилика, и ще научат как се организира изложбена среда, как се движат посетителите и как архитектурата подпомага преживяването. Всяко дете ще създаде собствен макет на музей, като ще разработи идея за изложбено пространство и ще я реализира чрез работа с различни материали.

• Работилници за дизайнери на мозайки „Форми от камък“ в Епископската базилика. (Местата за заниманията за деца са запълнени.)

• EVN България участва с три ателиета и специална електронна игра, които ще са разположени на енергийната детска площадка от източната част на Базиликата. Те са подходящи за деца 7 – 13 години.

В първото ателие малките изследователи ще могат да оцветят по свой дизайн хвърчило и да проверят законите на физиката и силата на вятъра като го тестват на място.

Втората работилница е посветена на изработването и оцветяването на несесер за училищни пособия, като за целта децата ще използват устойчиви материали.

В третото ателие децата ще могат да сглобят пъзел, който ще им разкрие „пътя на тока“ от неговото производство до техния дом.

Специален акцент за децата ще е аркадната EVN електронна игра за рециклиране на пластмасови бутилки. Конзолата, разработена от DevHubOne, има инсталирани 4 видео игри като вместо с жетони работи с празни пластмасови бутилки. Част е от дългогодишната образователна програма на EVN България „Часът на Иви и Енчо“. Насочена е към ученици 2, 3 и 4 клас.

12:00 – 13:30 | Пешеходен тур

Римското мозаечно наследство в центъра на Пловдив, организиран от Фондация „Балканско наследство“.

Сборен пункт: Католическа катедрала „Св. Лудвиг“

Вход свободен

20:00 – 22:00 | 3D мапинг спектакъл

Върху фасадата на Епископската базилика на Филипопол

Вход свободен

Любопитен факт

Знаехте ли, че италианският град Аквилея и Пловдив (Филипопол) са свързани чрез изключителното си раннохристиянско мозаечно наследство (IV–VI век), както и чрез сходствата в мозайките и символиката на птиците? Археологическият комплекс и базиликата в Аквилея са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, а Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол са част от индикативния списък на ЮНЕСКО. Кметът на Аквилея, Емануел Зорино, ще посети Пловдив, за да се запознае с мозаечното наследство на Филипопол и да усети модерния дух на града.

Tapas Fiesta – PECADO Takeover at Barrel Wine Corner & Bally Club

Barrel Wine Corner и Bally Club ви канят на вечер, в която испанските вкусове срещат

модерната градска атмосфера.

Очаква ви селекция от изискани тапаси, авторски коктейли и енергична обстановка в сърцето на Капана.

PECADO поема контрола за една вечер, съчетавайки храна, музика и

настроение в едно цялостно изживяване.

Специални гости са Nikko Mavridis и Peril, които ще зададат ритъма на вечерта – плавен преход от вечеря към парти.

Стилно, живо и внимателно подбрано събитие за хора с вкус към детайла.

18:00 часа

Петък 13

Тринайстият петък носи радост за някои – британците основават първото нудистко дружество, патентован е акордеона, Галилей открива спътник на Юпитер, а Франклин произнася прочутата си реч, че нищо не е сигурно, освен смъртта и данъците. Други пък, строят небостъргачи без 13-и етаж, хотелите се отказват от 13-та стая, а Формула 1 никога не използва болид с номер 13. Страхът от този ден сковава милиони хора. Какво ли ще донесе той на Джон и Кристи, които с нетърпение очакват двама свои семейни приятели? Ами ако единият от тях е излетял от 13-та писта на летището? Какви емоции ги чакат, когато разберат, че освен числото 13, има други цифри, които коренно ще променят живота им точно в този ден! А как ли ще завърши той, ако това е само началото?

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Луда надпревара

Луда Надпревара – 10 години е юбилейното издание на едно от най-зрелищните автомобилни шоута в България. Двудневното събитие предлага високи дози адреналин с автомобилни битки, включително автогладиатори, масови схватки с над 10 коли едновременно, каскади с автомобили и мотори, както и емблематичната „Колата Бомба“. За първи път по повод юбилея ще има и специална изложбена зона с атрактивни автомобили от различни марки, включително впечатляващи американски коли, превръщайки събитието в истински празник на моторните емоции и екшъна.

Triple Tribute Treat е концерт, на който три банди – Killing Fields (трибют на Megadeth), Ice Bulet (трибют на Lady Gaga в рок аранжимент) и Hammerhead (трибют на Metallica) – обединяват сили за една експлозивна вечер, посветена на три различни музикални вселени, но свързани от мощта на живото изпълнение. Killing Fields ще ви ударят с безмилостна траш енергия и прецизни рифове в духа на Megadeth, Ice Bulet ще превърнат поп хитовете на Lady Gaga в зрелищен рок спектакъл с тежки китари и сценична експлозия, а Hammerhead ще завършат вечерта с епичен трибют към Metallica, възраждайки класики от албумите Master of Puppets и The Black Album с брутална сила и неподправена емоция.

Triple Tribute Treat, концерт

Събота, 16 май от 19:00 часа

Район Тракия, паркинг Скобелева майка

16.05 – 17.05.2026

Denim Day@Контрабас

По случай 153 годишнината от рождението на първите дънки Levi’s „Деним ентусиасти -Denimheads“ ви кани на шестото си издание „Деним Уикенд“, този път в двора на бар Контрабас.

Втори живот за деним облеклото в една свободна модна зона за обмяна и замяна на облекла, ще ви чакат безплатно чифт дънки, в алтернативна приятелска дънкова общност.

Специална селекция дънкови облекла: vintage и retro дънкови дрехи на символична цена в компанията на джаз музика, коктейли и вкусна храна.

Деним day срещата е инициирана от Борис Семерджиев, заклет дънкоман и деним джентълмен.

Бар Контрабас

11:00 – 17:00 часа

ВЕДНО – изложба живопис на Станка Рачева – Prema

Аз съм разностранен артист. Не рисувам активно, но рисуването винаги е присъствало в живота ми като голяма любов.

Фокусът ми в последните години не беше в него, но любовта и необходимостта да рисувам, ме накараха да не спирам въпреки всичко друго, което ми се случваше.

Улавях моментите на вдъхновение и все излизаше нещо от по-финия свят.

Тези моменти на концентрация и наблюдение, докато рисувам, винаги са били лечение от сивото ежедневие – начин да кажа неща, които не могат да бъдат казани с думи а само почувствани.

Колко сме ведно с цялото и цялото е ведно с нас.

Галерията на Ателиетата

19:00 часа

GUSTO MAINA BLUES BAND

Приготви се за вечер, пълна с блус, усмивки и пловдивско настроение! Густо Майна Блус Бенд се завръщат с уникален сет от класически и авторски парчета, поднесени с типичния им заряд и чувство за хумор. Очаквай много енергия, солидни китарни рифове и душевен блус, както само те умеят!

Не пропускай тази дата – 16 Май 2026 – вечерта, в която музиката ще ти стане… густо!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

16 MAY | The Wonder Girls EMO/ROCK@Plovdiv Event Center

АКО:

ти се ходи на яко парти , на което всички си изливаме душата..

си използвал доста лак за емо прическата си едно време и си се гримирал като Спайдър-мен…

ти се играе на истина или предизвикателство на парти..

искаш да имаш най-яката събота вечер..

Имаш 18 години..

някъде из вас се търкалят чоукъри, стари кубинки и тениски на любими групи…ВЗЕМИ ги с теб да си направим незабравими снимки и да издивеем заедно!

Plovdiv Event Center

21:00 часа

Commuter /Gr/ live in Plovdiv @ BeeBopCafe pre and post party with XRaydio

Очаквайте енергично шоу, мрачни пост-пънк вибрации и силна атмосфера от една от най-интересните нови банди на сцената.

commuter започва като музикален проект на Дионисис Кутавас (вокали/китара) в Атина (Гърция) през 2019 г. Проектът се превръща в пълноценна група през октомври 2021 г. с присъединяването на Димитрис Кутсулис (барабани), Спилиос Каккас (бас/вокали) и Костас Бариамис (китара).

Повлияни от пост-пънк звученето на канадската сцена, както и от новата вълна във Великобритания, наред с други, групата е свирила на живо заедно с популярни международни изпълнители (Dry Cleaning, Protomartyr, A Place to Bury Strangers, DITZ).

commuter издават първото си едноименно EP през януари 2023 г. във всички стрийминг платформи и на касета чрез Bitter Tea Records. Дебютният им дългосвирещ албум „Guilt Eraser“ излиза през есента на 2024 г., наличен в дигитален и винилов формат.

Bee Bop Café

Пловдив

21:30 часа

„This angry pen of mine“ / Представяне + TRIBUTE – 16.05

This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика.

Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството на Лейн е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него.

Представянето ще бъде такова, каквото правим за всяка книга, която сме издали – с TRIBUTE концерт. Музикантите ги познавате, защото те са важна част от нашето сиатълско изживяване – Пламен Михайлов, Деян Петков, Пенко Скумов, Георги Михайлов и Ивайло Петров – Пифа.

Вечерта ще е специална, съответно книгата ще бъде на специална цена.

Рок бар Download

21:00 часа

17 май

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Летерапопули

Летерапопули е международен литературен фестивал, основан с идеята да бъде платформа за съвременна литература, културен диалог, творчество и вдъхновение. Мисията му е да създаде артистична среда за срещи и диалог между писатели и читатели, където литературата се преживява, а не просто консумира.

Фестивалът създава изживяване, предлагайки богата програма от литературни четения, дискусии, пърформанси и творчески работилници съчетаващи литерятурата с други форми на изкуството. Всеки елемент от събитията е внимателно подбран, за да вдъхнови и провокира за нови идеи и креативни разговори.

Програма на събитието: leterapopuli

Различни локации

17.05 – 22.05.2026

Red Bull Dance Your Style България 2026

Red Bull Dance Your Style е световноизвестно танцово събитие и страхотен празник на уличните танци, или street dance. Това са уникални улични танцови битки, организирани в цял свят, в които публиката избира победителите. Танцьорите танцуват на някои от най-големите клубни хитове и музикални класики – никой не знае коя песен ще му се падне, но всеки прави всичко възможно, за да се представи пред публиката и да победи своя опонент.

Античен театър

19:00 часа

Огледалце, огледалце

Теофил е успешен писател-знаменитост, чиято слава обаче в последно време съвсем е избледняла. Мечтаейки да се отдалечи от имиджа си на автор на сладникави романтични романи, той написва малка поетична приказка за едно морско охлювче, което е загубило черупката си и търси смисъла на живота.

Изненадващо и за самия него, покрай това Теофил отново намира своето вдъхновение, но изобщо не подозира какъв ефект ще има този разказ върху близките му. Като в огледало те започват да се разпознават в героите – морски таралежи, скариди, сирени и други морски създания, и откриват в метафорите скрити послания.

Тази вечер всички се събират, за да си разчистят сметките. И става истински катаклизъм. Един след друг членовете на семейството изливат всичко, което им тежи, оголват страховете си и казват всичко, което им е на сърце, пораждайки порой от комични и сюрреалистични недоразумения и разминавания.

„Огледалце, огледалце” на Леонор Конфино е остроумна съвременна комедия за човека на XXI век, живеещ в епоха на все по-голямо отчуждение, повдигаща същинския въпрос за това способни ли сме като хора да видим света такъв, какъвто е или го виждаме единствено през отражението на това, което сме самите ние.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Камерна сцена Пловдив 2026: Дойкин & Карпаров – Eastern Passage

Сформирано през 2017 г., дуото обединява двама дългогодишни приятели и световнопризнати музиканти: Асен Дойкин (пиано) – утвърдено име на нюйоркската джаз сцена и Владимир Карпаров (саксофон) – един от най-разпознаваемите български гласове в съвременния джаз в Берлин.

Тяхното изкуство е смел експеримент и изтънчено съчетание между две „музикални религии“ с далечнa и различнa географскa принадлежност, но с много сходна мотивация и изразни средства. В композициите им характерните ритми на българския фолклор се преплитат по неповторим начин с класическия джаз идиом. След поредица от успешни концерти в най-престижните европейски клубове и вдъхновяващи майсторски класове в Музикалния университет в Хановер, двамата музиканти са готови да представят своя нов звукозаписен проект, в който музиката е среща на две вселени.

Албумът „Eastern Passage“, който излиза през май 2026 г. под лейбъла Piribimbambei, ще бъде представен премиерно пред пловдивската публика. Очакват ви както темите от албума, така и напълно нови, оригинални пиеси, изпълнени с импровизация и дълбока емоция.

Първо студио на Радио Пловдив

20:00 часа

ГУМЕНИ ГЛАВИ в ПЛОВДИВ / 17 МАЙ/ + Бат Венци (ЪПСУРТ) и R&B Records / PLOVDIV EVENT CENTER

Песните, които звучаха от касетите.

Текстовете, които знаем дума по дума.

Хитовете, които превърнаха българския рап в история.

За една нощ сцената ще събере на едно място легендите на БГ хип-хопа:

ГУМЕНИ ГЛАВИ – Мишо Шамара, Вальо Кита, DJ Dian Solo (aka Dido D)

ЪПСУРТ – Представени от Бат Венци и Мария Драгнева

R&B Records – 2 Lica (Лошите), Конса и още гости изненада !

Специални гости:

Бат Венци (Ъпсурт)

2 Лица (Лошите)

Конса

Ева Мария

Danny Dimitroff

DJ Doncho

Lil Sha

Легендарните БГ рап и R&B хитове – НА ЖИВО.

Без цензура. Без пауза. Само брутална енергия и публика, която знае всеки ред.

PLOVDIV EVENT CENTER

20:00 часа