Михаил Шишкин представя своя книга в Пловдив 

Михаил Шишкин идва в България, за да представи книгата си „Моите. Есета за руската литература“, издадена от издателство „Колибри“ в превод на Деян Кюранов. Разговорът в Пловдив ще се проведе на 14 октомври от 18.00 ч. в Национална библиотека „Иван Вазов”, фоайе Изкуствотека. В събитието ще участват – Тони Николов и Красимир Лозанов. Превод – Владимир Бернер.

Михаил Шишкин (р. 1961 г.) е един от най-известните съвременни руски белетристи и публицисти. Той разбива стереотипа „Руският писател може да твори само в Русия“ и от трийсет години пише романите и есетата си в Швейцария. Много от тях са отличени с престижни награди („Русский Букер“, „Большая книга“, „Национальный бестселлер“, „Internationaler Literaturpreis“) и са преведени на над трийсет езика, включително на български. През последните години писателят работи активно за обединение на свободната руска култура срещу политическия режим в Русия. Заедно с швейцарски слависти е основател на литературната награда „Дар“.