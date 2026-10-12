„Лукойл“: България произвежда повече дизел, отколкото потребява

Особеният търговски управител на дружествата у нас отхвърли опасенията за недостиг и предупреди, че ограниченията върху износа могат да доведат до намаляване на преработката в рафинерията

България разполага с достатъчно дизелово гориво и няма основания да се очаква криза с доставките. Това заяви пред БНТ Евгений Симеонов, особен търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в страната.

По думите му рафинерията в Бургас в момента произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при вътрешно потребление от около 180 000 до 190 000 тона. Дневното потребление в България е между 5000 и 6000 тона, посочи Симеонов.

Той обясни, че производствените мощности работят при натоварване от около 88–90%, а при достигане на пълния им капацитет производството може да нарасне до приблизително 280 000 тона дизел месечно. Според Симеонов това би позволило да се покриват нуждите на страната и да остава продукция за външни пазари.

Особеният управител коментира и ограниченията върху износа на дизел и авиационно гориво. Според него подобна мярка създава затруднения за рафинерията, тъй като складовите вместимости не са неограничени. Ако резервоарите се запълнят и излишните количества не могат да бъдат изнесени, предприятието ще трябва да намали преработката на нефт.

Това би засегнало не само производството на дизел и авиационно гориво, но и на останалите продукти, получавани при преработката на суровината – бензин, втечнен нефтен газ, керосин и котелно гориво. По думите на Симеонов процесът не позволява да се ограничи производството само на определени горива, без това да се отрази на останалите.

Той допълни, че износът на количествата над вътрешното потребление носи приходи както на компанията, така и на държавния бюджет чрез данъците. Затова според него възможността за реализация на продукцията на външните пазари е важна и за двете страни.