Мария Каварджикова и Del Padre откриват юбилейния GuitArt X в Пловдив

Завладяващо преплитане между театър, авторска музика, танц и визуално изкуство очаква публиката в Пловдив на 2 октомври от 19.00 часа в Държавен куклен театър.

В центъра на това красиво и любопитно изживяване – спектакъла „Тя помни“, застава една от най-разпознаваемите и обичани български актриси – Мария Каварджикова. Със своя емблематичен глас и магнетично сценично присъствие, тя ще преведе зрителите през една дълбоко трогателна история за любовта, паметта и следите от човешките истории, които остават с нас. За онова, което времето променя, но не успява да заличи.

Музикалният пулс на вечерта е поверен на Del Padre, чиито пламенни ритми и авторски композиции се сливат със словото, за да заличат границата между концерт и театър. Драматургията се разгръща пред очите на аудиторията в реално време – чрез езика на съвременния танц и чрез платното на художник, който ще създаде картина на живо, следваща емоционалните кулминации на вечерта. Музиката, думите, движението и образът не са отделни елементи, а части от едно цяло, което се създава в момента пред публиката.

Поводът за това специално събитие е десетото юбилейно издание на Международния китарен фестивал GuitArt (GuitArt X). Вече цяло десетилетие фестивалът утвърждава Пловдив като важна точка на световната китарна сцена, събирайки виртуози от цял свят и прекрачвайки жанровите граници. Юбилейната програма тази година обещава да бъде най-смелата и разнообразна досега, превръщайки фестивала в истински празник на изкуствата. Не пропускайте възможността да бъдете част от този единствен по рода си сценичен експеримент, където всеки детайл се ражда тук и сега.

GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Билети се продават в мрежата на Eventim (местата са ограничени)