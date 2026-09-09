Хеликоптер каца на “Братска могила” 

Истински медицински хеликоптер ще бъде една от големите атракции на КИДС ЕКСПО ПЛОВДИВ 2026, което ще превърне пространството около Братската могила в Пловдив в огромен детски свят от 11 до 13 септември.

В рамките на събитието медицинският хеликоптер ще кацне на територията на Братската могила и ще даде на децата рядката възможност да го видят отблизо, да се запознаят с неговото предназначение и да научат как работи системата за спешна медицинска помощ по въздух.

За малките посетители това няма да бъде просто среща с впечатляваща летателна машина. Те ще могат да надникнат в света на една от най-отговорните и вълнуващи професии – тази на хората, които се борят за човешкия живот там, където всяка минута е решаваща.

Медицинският хеликоптер е само част от мащабното присъствие на институциите и службите, които ще превърнат KIDS EXPO PLOVDIV 2026 в истинско преживяване за децата.

На Братската могила ще пристигнат и представители на 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“, които ще покажат авиационна техника, истинско катапултно кресло, авиационни шлемове и маски, височинна екипировка, парашутно-десантни и аварийно-спасителни средства.

Съвместното командване на специалните операции ще покаже високопроходими бронирани машини и автомобили, парашутна екипировка и динамична демонстрация със служебни кучета, а 101-ви Алпийски полк ще изгради стена за катерене, на която децата сами ще могат да проверят уменията и смелостта си.

Сериозно присъствие ще има и Министерството на вътрешните работи. Полицаи, граничари и пожарникари ще представят своята работа и специализирана техника, а за най-малките ще бъде изграден детски полигон за пътна безопасност.

Една от най-интересните интерактивни зони ще бъде специалният демонстрационен call център на Националната система 112. В него децата ще могат сами да подадат примерен сигнал и да проследят какво се случва от момента на обаждането до изпращането на съответната служба.

На KIDS EXPO ще присъстват още Българският Червен кръст и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив с практически демонстрации.

Така на едно място децата ще могат да проследят цялата верига на помощта при извънредна ситуация – от подаването на сигнал на 112, през работата на полицията, пожарникарите, спасителите и спешните медици, до момента, в който при най-тежките случаи помощта идва от въздуха.

ТРИ ДНИ, В КОИТО ДЕЦАТА НЕ ПРОСТО ГЛЕДАТ – ТЕ УЧАСТВАТ

KIDS EXPO има една основна мисия – да откъсне децата от екраните и да им даде възможност да откриват реалния свят чрез преживяване.

Затова от 11 до 13 септември Братската могила ще бъде изпълнена с десетки образователни, спортни, технологични и развлекателни зони.

Децата ще могат да се срещнат с военни пилоти и командоси, полицаи, пожарникари, спасители и медици; да се докоснат до истинска техника; да участват в демонстрации; да научат как се пази гората; да откриват занаяти, технологии и различни професии.

Спортът също ще бъде сред големите акценти. ПФК „Ботев“ Пловдив ще представи историята на клуба и своята детско-юношеска школа с игри и срещи с футболисти и треньори.

Сред участниците са още образователни организации, училища, социални организации, фондации и компании със специално разработени активности за децата.

KIDS EXPO е международен формат с над 40-годишна история в Европа. След първите две издания в София, които привлякоха над 450 000 посетители, през 2026 г. изложението за първи път идва под тепетата.

КИДС ЕКСПО ПЛОВДИВ 2026 се провежда с подкрепата на Община Пловдив.

Събитието е насочено към деца и младежи от 2 до 16 години и техните семейства.