17-годишният, обвинен за убийството на Георги Кузев, остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от 17-годишните младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Жалбата срещу задържането под стража е била внесена след изтичането на законовия срок. Причината за забавянето е била планиран отпуск на адвоката на непълнолетния.

Според съда обаче това не е достатъчно основание за възстановяване на срока. При привличането на младежа като обвиняем му е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката.

Магистратите са посочили още, че макар адвокатът да е бил в отпуск, той е продължил да представлява младежа по други въпроси, поради което не е съществувала пречка да бъде подадена жалбата в срок.

17-годишният е един от тримата непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност в края на август. С тях общият брой на обвиняемите за смъртта на Георги Кузев достигна осем.