С началото на новата учебна година интересът към националната инициатива „Ден на спорта в училище“ расте с всеки изминал ден. Националният координатор – БГ Бъди активен, обяви, че вече над 400 училища и детски градини от цялата страна са заявили участие в тазгодишното издание, а регистрациите продължават да постъпват активно.

Учебни заведения от различни краища на България отново доказват, че спортът и движението имат своето естествено място в училищния живот. От големи градски училища до малки училищни общности инициативата обединява деца, учители, родители, спортни клубове и местни организации около една обща цел – повече движение и повече възможности за активен живот на децата. Сред вече регистрираните участници са училища и детски градини от София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Величко Търново, Варна и още много градове и села, които тази година ще организират собствени спортни празници, открити тренировки, щафети, игри, състезания и различни активности за своите ученици.

Тази година предизвикателството е да стигнем до училище активно

Специалният акцент на „Ден на спорта в училище 2026“ е „Активен транспорт до училище“ – тема, която поставя движението не само в спортния час или училищния двор, а още по пътя към училище. Ходене пеша, колело, ролери или друг активен начин на придвижване могат да превърнат ежедневното пътуване до училище във възможност за движение. Идеята на кампанията е да покаже на децата, родителите и учителите, че активността не е задължително да бъде отделена в специално време – тя може да бъде част от ежедневните ни навици.

„Тази година искаме да погледнем на спорта малко по-различно. Не само като на тренировка, състезание или занимание в училищния двор, а като на начин на живот. Пътят до училище също може да бъде част от това движение. Вече виждаме огромна енергия от страна на училищата, които се включват, и вярваме, че до самия Ден на спорта ще успеем да раздвижим още стотици училищни общности в цялата страна“, споделя Румяна Киризиева, от екипа на BG Бъди активен.

Когато едно училище се движи, се движи цялата общност

През 2025 г. инициативата обедини 835 учебни заведения, над 220 000 деца, учители и родители, а повече от 1 900 спортни клуба гостуваха в училищата и дадоха възможност на децата да опитат нови спортове. И тази година училищата са свободни да създадат своя собствена програма – от спортни станции и открити тренировки до щафети, танци, игри и активности, свързани с активния транспорт. Целта не е всички училища да направят едно и също. Целта е всяко училище да намери своя начин да раздвижи своята общност.

Българските училища вече показват своя активен пример

Първите 400 регистрирани учебни заведения вече са част от картата на „Ден на спорта в училище 2026“. С регистрацията си те заявяват не просто участие в еднодневна инициатива, а готовност да дадат на децата повече възможности за движение, спорт и общуване. Организаторите призовават и останалите училища и детски градини да се присъединят и да станат част от националната инициатива. Регистрацията за „Ден на спорта в училище 2026“ е отворена: https://bgbeactive.org/essd

„Ден на спорта в училище“ се реализира от BG Бъди активен и в партньорство с национални и международни организации, работещи в областта на спорта, образованието и активния начин на живот. Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях