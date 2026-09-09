Храните на едро поевтиняха до най-ниското си ниво за годината

Пазарът остава стабилен вече четири месеца, а сезонното изобилие от плодове и зеленчуци дърпа цените надолу

Цените на хранителните стоки на едро у нас са достигнали в края на август най-ниското си равнище от началото на годината. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват спад на тържищния индекс с 0,74% само за последната седмица на месеца – до 2,275 пункта.

Според председателя на комисията Владимир Иванов, цитиран от БНТ, пазарът е относително спокоен вече четири месеца.

Сезонното предлагане държи цените под контрол

Основният фактор за по-ниските стойности в края на лятото е доброто предлагане на сезонни плодове и зеленчуци. По-големите количества на пазара създават конкуренция и ограничават възможността за рязко поскъпване.

Само седмица по-рано индексът е бил 2,292 пункта. При редица плодове и зеленчуци през август са отчетени понижения, като сред най-сериозните е спадът при доматите.

При млечните продукти движението е различно

Не всички стоки следват една и съща тенденция. При кашкавала и киселото мляко се отчита годишно поскъпване, но от началото на 2026 г. промените остават ограничени.

При прясното мляко, напротив, цените вървят надолу заради по-голямото предлагане. По-ниски са и цените на маслото спрямо нивата от предходните две години.

Олиото и свинското остават стабилни

Свинското месо е сред продуктите с най-малки дългосрочни ценови изменения, въпреки че през отделни периоди има колебания.

Без съществено движение остава и олиото. По данни, цитирани от Иванов, цената му на дребно е почти непроменена от около година и половина, а при някои промоционални предложения е дори под нивата отпреди две години.

Повече плодове, по-ниски цени

По-доброто производство и предлагане на плодове тази година също оказват влияние върху пазара. Големите количества позволяват на търговците да предлагат по-конкурентни цени.

Така краят на август очертава сравнително спокойна картина при основните хранителни стоки – без широки ценови сътресения и с общо равнище на цените на едро, което е най-ниското за годината.