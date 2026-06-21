Първата луксозна сватбена зала в България е до Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Когато избирате място за един от най-важните си празници, решението не се свежда само до красива зала, а до баланса между локация, атмосфера, комфорт и професионална организация.

Сватбена зала „Роял“ се намира само на 15 минути от Пловдив и през годините успява да се утвърди като предпочитан избор за сватбени и семейни събития. С капацитет до 440 гости, мястото е подходящо както за големи и впечатляващи тържества, така и за по-интимни празненства с близък кръг хора.

Едно от основните предимства на Royal е, че предлага много повече от стандартен наем на зала. Екипът осигурява цялостна организация на събитието – от първоначалното планиране и координация до финалните детайли в самия ден. Декорацията, озвучаването и осветлението са съобразени с концепцията на всяка двойка, така че празникът да носи усещане за индивидуалност и стил.

Още с пристигането впечатление прави просторният и отлично поддържан двор, който създава усещане за спокойствие, романтика и елегантност. Зелените площи и красиво оформената градина са идеални за изнесени ритуали, welcome drinks, посрещане на гости и сватбени фотосесии. Пространството естествено се превръща в продължение на празника и добавя още повече чар към цялостното изживяване.

Интериорът на залата е светъл, стилен и изключително адаптивен. Неутралната визия позволява различни аранжировки и декорации – от класическа романтика до модерна и луксозна концепция. Всеки детайл е подбран така, че да създава усещане за уют и завършеност.

Дансингът е просторен и създаден за истински незабравими празненства. Екипът предлага и специално осветление, което трансформира атмосферата в хода на вечерта – от елегантни светлинни акценти до динамично лазерно шоу и впечатляващи визуални ефекти.

Допълнителен плюс е собствената кухня, в която менюто се приготвя на място от професионалисти с внимание към качеството и вкуса. Предложенията могат да бъдат адаптирани според предпочитанията на младоженците и техните гости. Освен основното меню, могат да бъдат организирани welcome drinks, коктейлни хапки преди вечерята и различни кулинарни допълнения според концепцията на събитието.

Локацията е леснодостъпна, разполага със собствен паркинг и предлага удобство както за домакините, така и за всички гости.

Сватбена зала „Роял“ е създадена за хора, които не правят компромис с атмосферата, организацията и качеството. Защото понякога една сватба не е просто събитие, а спомен, който остава за цял живот.

Сватбена зала Роял

ул. Стоян Джансъзов №46, гр. Асеновград

0879 22 27 75, 0888 21 79 02

svatbenazalaroyal@abv.bg

Източник: Lost in Plovdiv