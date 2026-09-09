Младото поколение на НХА представя своето изкуство в Пловдив

Избрани дипломни работи на бакалаври и магистри от Випуск 2026 ще бъдат показани в галерия „Резонанс“

Националната художествена академия представя в Пловдив селекция от дипломни работи на своите завършващи бакалаври и магистри. Изложбата „Дипломираните от НХА – Випуск 2026“ ще бъде открита на 18 септември от 18:00 ч. в галерия „Резонанс“ на ул. „Парчевич“ №14.

Експозицията ще остане в Пловдив до 30 септември и събира произведения в областта на изящните и приложните изкуства и дизайна.

От академията към професионалната сцена

Подбраните дипломни проекти показват разнообразието от художествени подходи и техники, с които работят младите автори. В изложбата се срещат както класически, така и съвременни изразни средства, а акцентът е върху индивидуалния почерк на всеки от завършващите.

Според концепцията на проекта обучението в НХА насърчава студентите да развиват собствена художествена идентичност, а дипломните им работи са своеобразен резултат от този процес.

Среща с ново поколение автори

Гостуването в Пловдив е част от инициативата на Академията да подпомага младите художници в прехода им от академичната среда към професионалния художествен живот.

Чрез изложбата публиката ще има възможност да се запознае с работата на автори, които тепърва заявяват присъствието си в съвременното българско визуално изкуство.

130 години Национална художествена академия

Изложбата е част от програмата по повод 130-годишнината от основаването на Националната художествена академия като Държавно рисувално училище през 1896 г.

Проектът „Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2026“ се реализира в рамките на конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност на Академията за 2026 г.

Гостуването в Пловдив се осъществява в партньорство с галерия „Резонанс“.