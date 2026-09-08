Още един от задържаните за побоя над Георги Кузев търси изход от ареста

Окръжният съд в Пловдив днес ще решава дали да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на 17-годишен младеж, обвинен за смъртта на Георги Кузев.

Той е част от втората група от трима непълнолетни, задържани по разследването за тежкото престъпление на Младежкия хълм. За разлика от останалите обвиняеми, защитата му не е успяла да подаде жалбата срещу задържането под стража в определения срок.

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Въпросът пред Окръжния съд сега е дали срокът да бъде възстановен. Ако съдът уважи искането, жалбата ще може да бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив, който да се произнесе по мярката на 17-годишния.

На предходното заседание Апелативният съд потвърди задържането под стража на 15-годишен от същата група.

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Според прокуратурата събраните до момента видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и тримата непълнолетни от втората група са участвали в побоя над Георги Кузев. Разследването продължава.