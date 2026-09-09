Пустите села на България оживяват в нова изложба в Пловдив

Славното минало, забравеното настояще и възможното бъдеще. Това са темите, които вълнуват и провокират размисли в нова фотографска изложба, вдъхновена от и посветена на изчезващата архитектура на българските села. Експозицията гостува за първи път в Пловдив – в Регионален етнографски музей. Тя ще бъде открита на 9-и септември /сряда/ от 18 ч. в големия салон на Куюмджиевата къща.

Изложбата е част от проекта „От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите селища“ на Фондация „Институт за културно наследство“ и превръща пространството на музея в своеобразен визуален разказ за едно от най-крехките и бързо изчезващи богатства на България – архитектурното наследство на обезлюдените планински села.

Проектът е резултат от теренно изследване на повече от 40 селища в районите на Габрово, Дряново, Трявна и Велико Търново (Централния Предбалкан). В продължение на теренната работа екипът документира изоставени къщи, плевни, дворове, чардаци, каменни зидове, дървени конструкции и архитектурни детайли, които постепенно изчезват от културния пейзаж.

Фотографиите не показват просто руини. Те разказват за хората, които са строили и обитавали тези места, за традиционните строителни техники, за връзката между човека и природата и за знанията, предавани през поколенията.

Зад всяка каменна стена, дървена греда или обрасъл двор стои човешка история. Днес тези места са почти безлюдни, но архитектурата им продължава да пази паметта за труд, занаяти, семейство и принадлежност.

Затова и заглавието на изложбата – „Славно минало, забравено настояще, възможно бъдеще“ – поставя въпрос, който надхвърля фотографията и документалното наследство: Какво правим с наследството, което сме получили, когато хората, които са го създали, вече ги няма?

Изложбата предлага различен поглед към обезлюдяването – не само като загуба, но и като възможност да преосмислим отношението си към малките селища, традиционната архитектура и културната памет. В руините може да бъде открит не само знак за край, но и потенциал за нов живот, образование, културен туризъм и бъдещо възраждане.

Проектът обединява научен и художествен подход. В екипа участват археологът Стилиян Станимиров, историкът Юлия Дабкова, етнографът Дамян Христов, специалистът по културно наследство Николай Карагьозов, теренният изследовател Надя Кукорякова и фотографът Кирил Колев.

Фотографската изложба е част от по-широк културен продукт, включващ документален филм, дигитален фотоархив и дигитална изложба с аудиоописания на български, английски и френски език. Проектът вече е представян в различни градове в България и пред международна публика във Франция.

Изложбата в Пловдив може да бъде разгледана до 4 октомври 2026 г.

Откриване

9 септември 2026 г. | 18:00 ч.

Регионален етнографски музей – Пловдив

ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 2

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“