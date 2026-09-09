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Времето в Пловдив на 9 септември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:56ч, сряда, 9 септември, 2026
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Слънчево и топло време очаква пловдивчани в сряда, 9 септември 2026 г. Термометърът ще достигне максимални 29-30 градуса. Най-топло ще бъде в следобедните часове, а вероятността за валежи е минимална.

В планините ще бъде слънчево. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Снимка: Димитра Лефтерова

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:56ч, сряда, 9 септември, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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