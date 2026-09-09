Партиите имат още часове за регистрация за президентските избори

До 17:00 ч. днес формациите могат да подадат документи в ЦИК за участие във вота на 25 октомври

До 17:00 ч. днес изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вотът е насрочен за 25 октомври 2026 г.

Това е записано в хронограмата на ЦИК за провеждането на изборите.

ЦИК приключва регистрацията на партиите и коалициите

Днешният ден е и крайният срок, в който ЦИК трябва да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. Според хронограмата това трябва да бъде направено не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

Централната избирателна комисия започна да приема документите за регистрация на партиите и коалициите на 2 септември.

Инициативните комитети имат още няколко дни

По-дълъг е срокът за инициативните комитети, които ще издигат независими кандидати за президент и вицепрезидент.

Те могат да подават заявления за регистрация за участие във вота в ЦИК до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г.

След приключването на регистрациите ще продължат процедурите по подготовката на изборите за държавен глава, насрочени за 25 октомври.