ЕК одобри проекта на Христо Петров за образователни лагери за деца в бедност

Европейската комисия одобри пилотния проект „Summers of Europe“ — инициатива на българския евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност.

Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави членки на ЕС.

Инициативата е част от усилията за укрепване на Европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време.

„Това е най-важната ми кауза като политик и изпълнено обещание от кампанията ми. Децата, които живеят в бедност, не се нуждаят само от помощ, когато вече е късно. Те имат нужда от шанс да видят друг свят, да повярват, че принадлежат към общност, и да получат възможности, които иначе често остават недостъпни за тях“, заяви Христо Петров.

Пилотният проект включва три основни етапа: проучване на съществуващи добри практики в държавите членки, създаване на европейски инструментариум за организиране на такива лагери и реално пилотно провеждане на международни летни лагери за деца в неравностойно положение.

Предвиденият бюджет на проекта е 1,45 млн. евро.

„Това е успех за мен, но много повече е успех за страната ни, защото показваме, че България може да постави важна социална тема на европейско ниво и тя да се превърне в реален инструмент за подкрепа на деца“, допълни Христо Петров.