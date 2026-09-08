Радев: Околовръстният път на Пловдив е първостепенна задача

„Искаме да трансформираме модела на икономически растеж от само потребление към високоинтелигентно производство с повече добавена стойност. Но за да се случи това, трябва да има свързаност, трябва да има инфраструктура. Пловдив се очертава като индустриалния мотор на България и е от стратегическо значение градът да има околовръстен път, който се бави вече четири десетилетия. Това е първостепенна задача- този път да се изгради възможно най-бързо и най-качествено“.

Това коментира премиерът Румен Радев на финала на днешната си визита в Пловдив. Министър-председателят бе на откриване на новата китайска инвестиция в Радиново, на първа копка на ново предприятие край Царацово и на изграждащият се в момента Югоизточен обход на Пловдив, който ще свързва Скобелева майка с кръговото на Асеновградско шосе.

„Имаме много проблеми и с проектирането и със строителството, но искаме Югоизточният обход да бъде завършен до октомври следващата година. Ще направим така, че държавата в никакъв случай да не бъде виновна за забавянето на строителя- той вече има фронт за строителство. А Околовръстният път на Пловдив се проектира по цялото си трасе. В една част върви процедура по ОВОС. Искаме да наваксаме всички срокове, които изключително много са забавени“, коментира в рамките на днешната инспекция регионалния министър Иван Шишков.

Премиерът и регионалния министър добавиха, че правителството работи в посока концесиониране на бъдещите ключови пътища, като например магистралата Русе-Маказа. Това е синхронизирано и с директивата на Европейския съюз, според която всички магистрални пътища в страните членки следва да бъдат платени. Дотогава държавата трябва да осигури пътищата, които към този етап не са изградени.

„Концесионирането е единствената възможност да построим всички магистрали“, подчерта министър Шишков.

“ Най-важното е час по-скоро ние да имаме магистрали. Не можем повече да чакаме. Концесионирането на пътища е приоритет на нашето правителство. Но да поканим инвеститор в пътища първо трябва да си свършим нашата домашна работа. Трябва да имаме проектна готовност. Концесионерите ще трябва да строи за тяхна сметка важните за страната магистрали, трябва и да ги поддържат изключително за тяхна сметка, а от там не следва да правят компромис за качеството на строителството, защото ще трябва и да ги ремонтират за тяхна сметка. Така убиваме всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство. Освен това ще освободим публичен ресурс за образование, здравеопазване, сигурност, култура, спорт“, коментира Румен Радев.