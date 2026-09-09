Парламентът обсъжда нови правила за флуорсъдържащите газове

Промени в закона предвиждат сертифициране на фирми и специалисти, както и нови санкции за нарушения

Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет. Законопроектът е включен в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Нови правила за флуорсъдържащите газове

Основната цел на промените е българското законодателство да бъде приведено в съответствие с изискванията на два европейски регламента – относно веществата, които нарушават озоновия слой, и относно флуорсъдържащите парникови газове.

С промените ще бъдат определени компетентните контролни и сертифициращи органи, както и техните правомощия. Предвижда се и въвеждането на система от санкции при нарушения.

Законопроектът създава и условия за сертифициране на физически и юридически лица, които извършват монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждане от експлоатация на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и техни алтернативи.

Промени и в охранителната дейност

В дневния ред е включено и първо четене на промени в Закона за частната охранителна дейност.

Предложението цели да улесни намирането на хора за работа в сектора. В момента законът изисква охранителите да бъдат назначавани само по основно трудово правоотношение. С предлаганите промени ще се даде възможност те да работят и по допълнително трудово правоотношение.

Данъци, потребители и граждански процес

Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за защита на потребителите.

Предвидено е и обсъждането на законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с протокол, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

На първо четене ще бъде разгледан и законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.

Норвежкият финансов механизъм

Парламентът ще разгледа и законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между България и Норвегия относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2021–2028 г.

В програмата е включено още гласуване на промени в състава на постоянни парламентарни комисии, предложени от „Прогресивна България“.

Седмичната програма предвижда и редовен парламентарен контрол.