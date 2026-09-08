Премиерът ще посети ТИЗ за откриването на китайски завод

Министър-председателят Румен Радев ще бъде в Пловдивско днес, където ще участва в няколко събития, свързани с инвестиции и инфраструктура.

Първата му спирка е Тракия икономическа зона. Там премиерът ще присъства на откриването на втория завод на китайската компания „ЗиЕс Юръп“. Предприятието произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.

По-късно Радев ще участва и в първата копка на предприятие край Царацово, предназначено за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи.

Общата инвестиция в двете предприятия е близо 25 млн. евро.

В програмата на министър-председателя е включено и посещение на строителен обект по околовръстния път на Пловдив. На място той ще получи информация за хода на строителните работи и постигнатия до момента напредък.