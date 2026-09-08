До есента на 2027 завършват Югоизточния обход на Пловдив

До есента на следващата година или най-късно в края ѝ Югоизточният обход на Пловдив между „Скобелева майка“ и кръговото на Асеновградско шосе ще бъде напълно завършен. С това се ангажираха премиерът Румен Радев, регионалният министър Иван Шишков и изпълнителят на обекта при посещение на терен днес. На място министър-председателят и министърът на МРРБ се увериха, че активно се работи по така важния за Пловдив инфраструктурен обект.

„Всички институции работят в пълен синхрон този приоритетен и възлов обект да бъде реализиран във възможно най-кратки срокове. Отворихме пълен фронт за строителите и, както виждате, се работи свръхактивно“, каза пред регионалните медии министър инж. Шишков.

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Двамата с Румен Радев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на община Родопи Павел Михайлов преминаха по трасирания вече участък от Югоизточния обход, за да се уверят, че са впрегнати всички сили за реализиране на проекта.

Той бе рестартиран след голямо прекъсване заради проблеми с проектирането и много неясни, но съществени части от него. Паралелно с Югоизточния обход се работи и по цялостното проектиране на Околовръстния път на Пловдив от колелото на Асеновградско до разклонението за Царацово на магистралата.

Очаквайте подробности.