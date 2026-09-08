Времето в Пловдив на 8 септември 2026 г.

Слънчево време очаква пловдивчани в първия работен ден от новата седмица, 8 септевмри. Синоптиците предвиждат ясно време. Температурите ще бъдат по-ниски от предходната седмица. Термометърът ще достигне максимум от 28-29 градуса.

В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.