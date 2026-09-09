Station Street Festival 2026 обяви пълната си програма

Station Street Festival се завръща за своето четвърто издание с три дни съвременна и алтернативна музика от България, Балканите и Европа. От 2 до 4 октомври фестивалът ще събере на една сцена утвърдени имена, нови гласове и артисти, които трудно се побират в един жанр – от джаз, soul и hip-hop до post-punk, електроника и психеделия.

Тази година събитието ще се проведе на площад „Централен“ в Пловдив. От организацията заявяват, че фестивалът ще се завърне в своя дом на ул. „Иван Вазов“, след като планираните ремонтни дейности бъдат завършени и улицата се превърне в пешеходна зона.

Джаз, нова българска вълна и балканска романтика

Октет Пловдив обединява осем музиканти, чиито имена от години присъстват сред най-силните български джаз проекти. Основан през 2015 г., съставът включва Мирослав Турийски, Димитър Льолев, Мартин Ташев, Александър Леков, Николай Карагеоргиев, Кристиан Желев и техни съмишленици в музика, която съчетава силата на голям ансамбъл със свободата на джазовата импровизация.

Scarlet са петима млади музиканти от Бургас, които пеят на български и превръщат пост-пънк, indie и new wave в саундтрак на собственото си поколение. Дебютният им албум „Понтика“, излязъл през юни 2026 г., вече е преминал 200 000 слушания. В музиката им има море, панелни квартали, любов, скука и младост – без опит да звучат като някой друг.

Foltin от Битоля остават едно от най-разпознаваемите и трудно определими явления на балканската сцена. Три десетилетия след създаването си групата продължава да среща рок, джаз, електроника, театър, кино и местни музикални традиции в характерния си свят, в който радостта и меланхолията винаги вървят заедно. След десетки театрални и филмови продукции и концерти из целия регион, Foltin пристигат в Пловдив с музика, която е едновременно нежна, дива и непредвидима.

Новият български звук и завръщането на ЛОГО 5

EVDN. е авторският проект на Евден Димитров – един от най-търсените басисти у нас, преминал през джаз образование в София и Виена и през множество записи, сцени и състави. В неговата музика басът излиза от обичайната си роля и повежда звука към електроника, hip-hop и космически джаз. На Station Street EVDN. ще се представи с банда.

Тахома & Da Homies ще донесат R&B, soul и hip-hop със социален нерв, самоирония и фина градска естетика. Зад думите на Тахома стоят музиканти от новата джаз и соул вълна, сред които Ралица Тонева, Орлин Браняков, Михаил Савов и Петър Петрушев. Заедно те превръщат рапа в жива музика, която може едновременно да говори за тревожността на времето ни и да остави място за танц.

Жлъч / Григовор / Гена са трио, което от 2011 г. насам изгражда собствен език и публика, а покрай тях и нова вълна артисти в българския hip-hop. Жлъч и Григовор пишат, Гена изгражда музикалния свят под думите им, а резултатът е рап с тежък бас, остро наблюдение и текстове, които остават дълго след края на песента.

Специален акцент в програмата е завръщането на ЛОГО 5. През 2026 г. Радо и Илия отбелязват 20 години от първото си официално издание и се събират отново около легендарната „Петилетка“. Култовият им хулигански рап се завръща и на пловдивска земя – с онези реплики, които публиката продължава да си довършва дори след години отсъствие.

Пловдивски ъндърграунд, Берлин и Kan Wakan

LowKey са едно от ярките лица на пловдивския ъндърграунд. Групата съчетава post-punk китари и shoegaze атмосфера в звук, който носи духа на малките клубове и независимата сцена на града. На Station Street те ще бъдат домакини в най-прекия смисъл на думата.

От Берлин пристигат Lucy Kruger & The Lost Boys. Родена в Южна Африка и установена в германската столица, Lucy Kruger се превърна във важно име на европейския art-pop и post-punk ъндърграунд с поредица от албуми, издадени през последните години. Музиката ѝ често е поставяна в съзвездието на PJ Harvey, Sonic Youth и Nick Cave & The Bad Seeds – напрегната, интимна и драматична, с внезапни преходи между нежност и сурова енергия.

Kan Wakan е проектът на българския музикант и продуцент Георги Линев. Дебютният му албум Moving On излиза през Verve/Universal и достига №37 в класацията Billboard Heatseekers Albums. В записите му участват музиканти с общо 25 награди „Грами“, а музиката му намира място в продукции на HBO, Netflix и Amazon. На Station Street Kan Wakan ще се представи с live band, разгръщайки своя свят от електроника, soul, psychedelia и филмова музика в пълноценен концертен формат.

Три дни музика в сърцето на Пловдив

Station Street Festival 2026 ще се проведе от 2 до 4 октомври на площад „Централен“. Събитието е с вход свободен. Разпределението на изпълнителите по дни и часовете на концертите ще бъдат обявени допълнително в официалните канали на фестивала.

Фестивалът се реализира с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на отворена покана „Фестивали и големи събития“.