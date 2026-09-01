Небет тепе тъне в мизерия и боклук
Перлата на Стария град – Небет тепе – отново е затрупана с боклуци. За мизерното състояние на тепето сигнализират граждани, възмутени от вида на едно от най-емблематичните места в Пловдив.
Ако преди няколко седмици преливащите кошчета показваха, че посетителите все пак събират отпадъците си на определените за това места и очевидно имат желание да пазят чистота, то картината сега е съвсем различна. Боклуци могат да се видят навсякъде из археологическия комплекс.
Боклук вместо гледка: Кошчетата на Небет тепе преливат
Небет тепе бе отворено за посетители през пролетта на миналата година след мащабното му облагородяване. Част от обновения облик на обекта е тунелът в северната му част. Вратата на изхода му обаче в момента стои затворена, сигнализират пловдивчани.
Случаят отново повдига въпроса за поддръжката и охраната на тепето, както и за необходимостта от по-ефективен контрол и санкции за хората, които замърсяват едно от най-посещаваните и разпознаваеми места в града.
Един коментар
А общинарите след като гласуваха 400000 евро за нова маркировка на улиците до началото на учебната година, няма НИЩО. Единственото което се прави в Пловдив е да се презастроява с нови и нови комплекси, за да съберем половината България тук.