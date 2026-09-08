Румен Радев откри нова китайска инвестиция край Пловдив

В завода се произвеждат алуминиеви компоненти за водещи автомобилни компании

Премиерът Румен Радев откри официално новата и най-голяма китайска инвестиция в близост до село Радиново край Пловдив. В индустриалния си проект компанията Shanghai Unison Aluminum Products Co. вложи 17,5 млн. евро, с което разшири инвестицията си на обща стойност 32 млн. евро – новата база е част от цялото предприятие на фирмата и втора стъпка в Пловдивска област. Инвестицията се реализира поетапно върху терен с площ 35 000 кв. м. Първата част включва 12 000 кв. м производствена площ, вече изградена и въведена в експлоатация, а настоящото разширение добавя още 10 000 кв. м производствени мощности.

На церемонията по рязането на лентата присъстваха министър-председателят Радев, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на външните работи Велислава Петрова, здравният министър Катя Ивкова, посланикът на Китай в България Н. Пр. г-жа Дай Цинли, кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на община Марица Димитър Иванов, областният управител Георги Янев и много народни представители. И – разбира се – двигателят на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев.

В новия завод вече се произвеждат напълно механизирано алуминиеви компоненти за Volkswagen, Tesla, Volvo, Stellantis и др., като предприятието е толкова високотехнологично, че в него работят едва стотина души.

Китайската компания има 700 млн. евро оборот за миналата година, а оперативният ѝ директор посочи, че базата в Пловдив е изключително ключова за производството и развитието на дружеството.

„Намирате се в един напълно дигитализиран завод за интелигентно производство. Ще имаме съвсем скоро и нови капиталови инвестиции, с което ще разширим допълнително базата си тук“, обясниха от компанията.

„Наблюдавахме дълго как китайските инвестиции прелитат над нас и кацат на други места около България. С този проект обаче доказваме, че китайските инвестиции имат място в страната ни. Това е свидетелство и за растящото доверие към България на чуждите инвестиции, както и за това, че ТИЗ е индустриалният модел на държавата“, отбеляза премиерът Румен Радев, след като преди това бе запознат детайлно как функционира новото производство в току-що завършената база на Shanghai Unison Aluminum Products Co.

По-късно днес министър-председателят ще направи първа копка на още една нова фабрика край Пловдив и ще посети на терен изграждащото се трасе по завършването на Югоизточния обход на Пловдив.