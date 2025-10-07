Какво ни очаква в афиша на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“?

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ – част от Културния календар на Община Пловдив – продължава с музикални събития от световна величина, отличаващи се с безкомпромисно високо качество и жанрово многообразие.

На 8 октомври на сцената на фестивала гостува изтъкнатият квартет SOLEM от Лозана, Швейцария в състав Деница Казакова – цигулка, Оливие Пиге – цигулка, Селин Порта – виола и Паскал Десарзан – виолончело, а към тях се присъединява и изявената българска пианистка Надежда Димитрова.

Квартет SOLEM е създаден през 2012, роден от споделеното удоволствие на неговите основатели, приятели и колеги от Музикалната консерватория в Нюшател да свирят заедно, черпейки свободно от най-красивите страници на камерната музика. Името Solem е в известен смисъл метафора, изразяваща артистичните намерения на състава, вкуса му към слънчевата енергия и светлината. Единомислието на тези четирима завършени музиканти е осезаемо чрез техните интерпретации, белязани с гъвкавост и чувствителност. Любител на контрастните начинания, Solem разширява своя репертоар от „Изкуството на фугата” до съвременното творчество. Квартетът се развива в съответствие с произведенията, като кани великолепни музиканти за обогатяване на сътрудничеството, предоставяйки на публиката уникални музикални срещи.

През 2022 излиза диск с квартетите „Rosamunde” и „Quartettsatz” на Франц Шуберт, както и квартета на Паскал Дезарценс – „Prendre le temps qui s’égraine”.

9 октомври представя пред публиката в Града под тепетата едно много оригинално събитие, посветено на голямата фигура в музикалния живот на ХХ-ти век – композитора Курт Вайл: „Музикалното пътешествие на Курт Вайл от Берлин до Бродуей“, с участието на възхитителното австрийско мецосопрано Керстин Турнхайм и ярката пианистка Катя Борисова – и двете изпълнителки от години са част от прочутия Моцартеум в Залцбург.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на наградите „Музикален проект на годината“ на Българското Национално радио, награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерство на културата. Осъществява се с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо”.

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.