Паразит убива дърветата на Младежки хълм и застрашава цялата екосистема в зелената зона. За тежкия проблем в защитената природна забележителност сигнализира Иван Деспов, който от години стопанисва въжения парк в подножието на тепето и се опитва всячески да облагородява зоната и да я поддържа. Той алармира за тревожната ситуация от месеци наред, но на този етап никой не се е вслушал в предупрежденията му и не е реагирал на писмата му. А те са повече от притеснителни- ако не бъдат взети най-спешни мерки за овладяване на ситуацията, градът може да загуби голяма част от дървесната растителност на хълма.

“ Миналата година забелязах в Младежки хълм няколко дървета с рани по стволовете, които притежават характерни белези, наблюдавани и при други вече погинали екземпляри- както в ниската паркова зона, така и по високите части на хълма. По мои наблюдения това явление засяга определени дървесни видове, а не всички. Убеден съм, че причината е паразит – вид дървояд (или подобен вредител), който взема жертви системно и се разпространява с тревожна скорост“, алармира и в писмо до институциите, а и пред Под тепето Иван Деспов.

Само в последните няколко дни той отново се е обърнал писмено по казуса до всички институции, които могат и следва да вземат отношение по него. Писал е до зам.-кметът по Екология в общината, до директор на Дирекция „Опазване на околната среда“ в градската управа, до председателят на Общински съвет, до отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните, до РИОСВ, Министерство на земеделието и храните и това на околната среда и водите.

В писмото си той изразява готовност да съдейства организационно и с лични средства за справяне със ситуацията и минимизиране на щетите, в сътрудничество с ОП „Паркове и градини“ – Пловдив, Община Пловдив, БАБХ / ОДБХ – Пловдив. Предлага да се организира спешна инвентаризация и диагностика на засегнатите дървета, мониторинг и третиране против вредителя.

„Подчертавам, че времето е критично — заболяването се разпространява експоненциално. Силно се надявам за адекватно съдействие от страна на всички институции и предприемане на мерки, преди щетите да станат необратими. Готов съм на среща, обсъждане на план и конкретно участие“, допълва Иван Деспов.

