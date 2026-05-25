Министри проверяват аварията по водопровода за Севлиево

Трима министри ще инспектират възстановителните дейности по авариралия западен водопроводен клон за Севлиево, след като част от съоръжението беше разрушена от придошлите води на река Видима след проливните дъждове в края на миналата седмица.

От правителствената пресслужба съобщиха, че на място ще бъдат министрите на регионалното развитие Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието Пламен Абровски.

Повреден е 87-метров участък от водопровода

Аварията е възникнала след рязкото повишаване на нивото на река Видима на 22 май. По информация на институциите откъснатият участък от довеждащия водопровод е с дължина 87 метра.

Съоръжението снабдява с вода Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Заради скъсването водоподаването към населените места е прекъснато.

Осигуряват водоноски и бутилирана вода

За жителите на засегнатите райони е организирано временно водоснабдяване чрез водоноски. От Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ обявиха, че ще предоставят безвъзмездно над 120 хиляди литра бутилирана вода.

Искането е направено от областния управител на Габрово след обявеното бедствено положение в региона.

Наводнения и щети след проливните дъждове

Обилните валежи на 22 и 23 май доведоха до усложнена обстановка в област Габрово, като най-сериозно бяха засегнати общините Севлиево и Дряново.

Придошлите реки предизвикаха наводнения, щети по инфраструктурата и временно прекъсване на пътни връзки. В засегнатите райони работят екипи на пожарната, полицията, общините и доброволци.

Снимка: Meteo Balkans