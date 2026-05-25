Дружеството на писателите с две литературни събития в края на май

Дружеството на писателите – гр. Пловдив отправя покана към автори, читатели, журналисти и приятели на литературата за две последователни събития, които ще се проведат в Литературния салон на организацията в края на месец май.

На 26 май 2026 г. от 18:30 часа ще се състои „Вечер на новоприетите членове“, посветена на четири талантливи дами, които се присъединяват към литературната общност на Дружеството – Теодора Сукарева, Виделина Гандева, Олеся Раденкова и Гергана Куртакова.

Събитието ще даде възможност на публиката да се срещне отблизо с новите членове, да се запознае с тяхното творчество и да стане част от една вдъхновяваща литературна вечер, посветена на новите гласове в съвременната българска литература.

Два дни по-късно – на 28 май 2026 г. от 18:30 часа, Дружеството на писателите – гр. Пловдив ще бъде домакин на специално съвместно събитие с фондация „Буквите/Български издател“, посветено на 25 години от създаването на „Буквите“ и силата на писаното слово.

В рамките на вечерта ще бъдат обявени победителите в последния литературен конкурс на фондацията, след което ще се проведе литературно четене. Посетителите ще имат и възможност да разгледат и закупят подбрани издания от фонда на фондация „Буквите/Български издател“.

И двете събития ще се проведат в Литературния салон на Дружеството на писателите – гр. Пловдив.

Дружеството кани всички, които вярват в силата на словото, да станат част от тези срещи, посветени на литературата, творчеството и общуването.