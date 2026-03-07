Звездната певица ще представи две млади оперни надежди в концерт от фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“



Световноизвестното сопрано Красимира Стоянова ще се срещне с пловдивската публика в специален концерт на 7 март от 18:30 часа на сцената на Епископската базилика на Филипопол. Събитието е част от програмата на Дни на музиката в Балабановата къща и от цикъла „Големите представят“.

Под наслова „Красимира Стоянова представя“ прочутата певица ще изведе на сцената две млади оперни певици – Жасмина Темелкова и Вивиен Георгиев. Публиката ще има възможност да чуе и изпълнения на самата Красимира Стоянова.

На рояла ще бъде изтъкнатата пианистка и педагог Боряна Ламбрева, която е сред предпочитаните и високо ценени сценични партньори на оперни певци.

Красимира Стоянова е сред най-успешните български оперни певици на световната сцена. Тя редовно гостува на престижни оперни театри и концертни зали като Vienna State Opera, Royal Opera House, La Scala, Metropolitan Opera, Carnegie Hall и редица други водещи сцени по света.

Наред с активната си международна кариера певицата отделя сериозно внимание и на работата с млади таланти. От 2017 г. тя си партнира активно с фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“, като представя перспективни млади изпълнители, които лично подготвя и насърчава.

Цикълът „Големите представят“ надгражда създадената от нея инициатива и тази година включва още двама утвърдени български музиканти – Светлин Русев и Людмил Ангелов, които също ще представят млади музиканти на фестивалната сцена.

Входът за концертите от цикъла е свободен.