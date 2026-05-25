„Обедини Пловдив“ събира граждани, политици и експерти на кръгла маса

Отворен разговор на градски теми под мотото „Обедини Пловдив“ ще се проведе на 25 май в Дружеството на писателите в Пловдив. Инициативата е организирана като кръгла маса, чиято цел е да събере различни страни около обсъждането на ключови проблеми на града и възможните решения за тях.

Събитието ще започне в 18:00 часа в сградата на ул. „Княз Александър I-ви“ 27, етаж 2 (Дружество на писателите).

Организаторите обявяват, че разговорите ще бъдат изцяло посветени на теми, свързани с развитието на Пловдив, градската среда и възможностите за общи действия между институции, граждански организации и активни граждани.

Покани са отправени към кмета Костадин Димитров, общинските съветници, районните кметове, представители на политически партии, неправителствени организации, медии, общественици и експерти в различни сфери – архитекти, инженери, юристи и еколози.

По време на срещата ще бъде обсъдена и възможността за дългосрочно сътрудничество по важните за града теми.

Организаторите – Цветан Коцев и Стоян Петров, подчертават, че основен принцип на дискусията ще бъдат добрият тон, уважението и конструктивният диалог.