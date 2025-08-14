Катастрофа между микробус и лек автомобил блокира кръстовище в Пловдив преди минути. Инцидентът е станал на пресечката между бул. „България“ и ул. „Победа“.
По предварителни данни микробусът се е ударил в задната част на лек автомобил и се е обърнал странично на пътното платно. Към момента няма информация за сериозно пострадали участници.
На мястото има екипи на полицията, които регулират движението и изясняват причините за инцидента.
Един коментар
Колите се множат, броят на идиотите на пътя също.