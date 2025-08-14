ГрадътКриминалеНовини

Микробус се обърна при сблъсък с лек автомобил на кръстовище в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 18:11ч, четвъртък, 14 август, 2025
1 328 Преди по-малко от минута

Катастрофа между микробус и лек автомобил блокира кръстовище в Пловдив преди минути. Инцидентът е станал на пресечката между бул. „България“ и ул. „Победа“.

По предварителни данни микробусът се е ударил в задната част на лек автомобил и се е обърнал странично на пътното платно. Към момента няма информация за сериозно пострадали участници.

На мястото има екипи на полицията, които регулират движението и изясняват причините за инцидента.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 18:11ч, четвъртък, 14 август, 2025
1 328 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина