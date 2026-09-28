БЧК-Пловдив и Драматичният театър отново в кръводарителска акция

Българският Червен кръст-Пловдив отново е партньор на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в кампания за кръводаряване. Тя ще се проведе на 29 и 30 септември 2026 г. от 9 до 13 часа с участието на Районния център за трансфузионна хематология. Пунктът за даряване на кръв ще бъде разположен в долното фоайе на театъра.

Всеки дарител ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, съобщиха от културната институция. С благотворителната инициатива тя започва своя 145-и сезон.

Очаква се кампанията да бъде успешна, тъй като имаше голям интерес към нейното първо издание, което се проведе на 3 и 4 септември миналата година. Още от първите минути дарители чакаха на опашка. Сред тях бяха актьори, служители на театъра и на Народната библиотека „Иван Вазов“, граждани, доброволци на БЧК и на Българския младежки Червен кръст-Пловдив.

Броят на кръводарителите и събраното количество кръв са много добри, това за нас е глътка въздух, защото излизаме от трудния летен период, в който постъпленията са по-малко, обясниха тогава от Районния център за трансфузионна хематология.

„Всеки ден десетки хора се нуждаят от кръв и всеки ден болниците се сблъскват с недостиг. Тази кампания е нашият призив към всеки да дари не просто кръв, а възможност за живот“, коментира преди старта на първото издание Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

Тя припомни, че вземането на кръв отнема само десетина минути и е напълно безопасно, но този жест има огромно значение.

Кръводарителската акция е част от съвместните прояви с Драматичен театър-Пловдив, включени в Меморандума за сътрудничество между двете организации, който предвижда общи благотворителни събития.