Хитовият спекткъл „Последната нощ на Сократ“ гостува в Пловдив

Хитовият спектакъл „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев ще бъде представен на пловдивска сцена на 29 септември от 19:00 часа. Постановката ще гостува на голямата сцена на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив.

Спектакълът е режисиран от Съни Сънински, а сценографията е дело на Никола Тороманов. Костюмите са на Ясмин Манделли, а музиката – на Милен Кукошаров.

В ролите публиката ще види Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас.

Един последен разговор

Пиесата се връща към последната нощ от живота на Сократ – моментът преди философът да изпие чашата с отрова. През разговора между героите спектакълът поставя въпроси за свободата, властта, демокрацията и избора на човека да остане верен на собствените си убеждения.

Макар действието да отвежда зрителите в Древна Гърция, темите на Стефан Цанев са насочени и към настоящето – към отношенията между личността и властта и към цената на свободата.

Отличен спектакъл

Постановката вече получи признание и на театралните награди през 2026 г. Ивайло Христов и Атанас Атанасов са носители на „Аскеер“ 2026 за водеща мъжка роля, а Ирини Жамбонас получи „Икар“ 2026 за поддържаща женска роля.

„Последната нощ на Сократ“ има и номинация за „Аскеер“ 2026 за най-добро представление.

С постановката е отбелязан и 60-годишният юбилей на Театър 199 „Валентин Стойчев“, където през 1986 г. е била световната премиера на пиесата.

Билети за гостуването на 29 септември в Пловдив се предлагат в мрежите на Eventim.bg и Grabo.bg.