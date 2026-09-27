Фестивалът на тепетата в неделя: пълната програма по часове и локации

Пловдивските тепета ще посрещат посетители с турове, работилници, спорт, детски занимания, беседи и концерти от сутринта до късно вечерта

Фестивалът на тепетата продължава в неделя, 27 септември, с програма в четирите фестивални зони – Трихълмието, Сахат тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. От ранните сутрешни часове до 23:00 ч. пловдивчани и гостите на града могат да избират между исторически разходки, работилници, спортни активности, детски събития, срещи с изкуството и концерти.

Ето какво е предвидено по локации във втория фестивален ден:

Трихълмието – история, занаяти, работилници и музика

09:00–19:30 ч. – „Преоткрийте част от загубеното наследство“ – демонстрация на художествена обработка на дърво и дърворезба на ул. „Стръмна“ 1.

10:00 ч. – „Мистериите на Трихълмието“ – тематичен тур с истории и легенди. Началната точка е Небет тепе, пред билетната каса. Необходимо е предварително записване на 0897 233 168.

10:00–16:00 ч. – „Съживи миналото“ – практическа работилница за възстановяване на стари предмети в експозицията „Светът на ютията“, ул. „Съборна“ 20. Участието е безплатно, но се заплаща вход за експозицията. Записване: 0889 003 174.

10:00–17:00 ч. – „Езикът на гербовете – Символите на Пловдив“ – творческа работилница в Лапидариума.

10:30–14:30 ч. – „Съживи миналото“ – работилница за традиционни строителни техники и материали като камък, кирпич и глина в Регионалния етнографски музей, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 2.

10:30 ч. – „Небет тепе през различните епохи“ – археологическа беседа на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 20, Балтова къща.

11:00 ч. – Представяне на детската книга „В началото беше“ от Мирела Седларска, четене и арт работилница в Културния център „Бизнесът за Пловдив“, ул. „Цанко Лавренов“ 5.

11:00–12:00 ч. – Уъркшоп по рециклиране на текстил с доц. д-р Димка Казасова в АМТИИ, ул. „4-ти януари“, до Лапидариума.

12:00–14:00 ч. – Работилница за декорация на възглавници с TED на Небет тепе.

12:00–16:00 ч. – Свободно посещение на експозицията „Българско Възраждане“, ул. „Цанко Лавренов“ 1.

13:05–13:50 ч. – „Свети Димитър – Вяра, мъжество и родолюбие“ – историческа беседа в храм „Св. Димитър Солунски“, ул. „Тодор Самодумов“ 1.

14:00–17:00 ч. – „Търсач под Тенемата“ – интерактивна приключенска игра със загадки пред Постоянната експозиция „Златю Бояджиев“, ул. „Съборна“ 18.

15:30–16:15 ч. – „Св. Марина – Вяра и духовна памет на Пловдив“ – беседа в митрополитския храм „Св. Марина“, ул. „Д-р Вълкович“ 7.

16:00 ч. – „Изкуство и гласове в Зеленото училище“ – изложба и концерт на Академичния фолклорен ансамбъл на АМТИИ пред сградата на академията, над Античния театър.

17:00 ч. – изложба на Факултета по изобразителни изкуства и концерт на Академичния народен хор в „Зеленото училище“, ул. „Зора“ 8.

17:30 ч. – Писателско ателие Le Soleil с Любен Дилов в Културния център „Бизнесът за Пловдив“. Необходимо е предварително записване на 0888 919 130.

17:30 ч. – Duo Split – рок и кънтри музика на живо на сцената на бар „Малките Конюшни“, ул. „Съборна“ 40.

19:00 ч. – концерт на Амира Азар на същата сцена.

20:30 ч. – „Ела и чуй“ – Елиа Георгиева и нейната банда, с което завършва музикалната програма в Трихълмието.

Сахат тепе – чай, театър, игри и творчество

На Дановия хълм целодневната програма започва в 10:00 ч.

10:00–17:00 ч. – „Пътят на японския чай“ – интерактивно преживяване със Satori Sip на основната площадка.

10:00–19:00 ч. – „Дивото сърце“ – градска мини игра със загадки на основната площадка.

10:00–17:00 ч. – „Уютният кът за настроение и еко идеи на Mömax“ – зелена инсталация, творчески занимания, колело на късмета и face painting.

10:00–12:00 ч. – „Магично рисуване върху вода за малки и големи“ – арт работилница на основната площадка.

11:00 ч. – „Книгата с Кварталите“ – пътешествие с робота Павелко и котката Катарина Мяурициус Гранд, оживени от актьори от НАТФИЗ.

11:00 ч. – „По следите на театъра: от Сахат тепе до сцената“ – пешеходна театрална разходка с начало от двора на Драматичен театър – Пловдив.

12:00–14:00 ч. – Ден на отворените врати в ППД „Ангел Букорещлиев“, ул. „Ангел Букорещлиев“ 18, с беседа и прожекция на филм.

13:00 ч. – второ издание за деня на „Книгата с Кварталите“ на основната площадка.

10:00–17:00 ч. – на пл. „Римски стадион“ посетителите могат да получат безплатни консултации в инициативата „МултиХоум – обновяваме заедно“ за по-енергийно ефективно и устойчиво обновяване на дома.

Бунарджика – от куклен театър до блус под звездите

Програмата на Бунарджика започва в 11:00 ч. и продължава до 23:00 ч.

11:00 ч. – „Тайните на Бунарджик тепе“ – тематична разходка с Free Plovdiv Tour, с начало пред паметника на Васил Левски. Необходимо е записване на 0886 993 977.

11:00–12:00 ч. – „Меко казано“ по Валери Петров – куклени етюди на сцената при Акведукта.

12:30–13:30 ч. – „Където гъдулката среща рока“ – етно-рок дуо на сцената при Акведукта.

13:30–14:00 ч. – премиера на „К3 под тепетата“ – четири аудио произведения, създадени по програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“.

15:00–17:00 ч. – „Шани – среща с думите и българския език“ – представяне на списание и разговор за езика на алеята пред паметника на Васил Левски.

16:00–17:00 ч. – Sax Appeal – дамски саксофонен квартет на сцената при Акведукта.

16:00–18:00 ч. – „Малките говорят: Пловдив през очите на децата“ – мобилно медийно студио на алеята пред паметника на Васил Левски.

17:30–18:30 ч. – „Класика под открито небе“ – концерт на Държавна опера – Пловдив със солистите Нели Койчева, Марияна Панова, Светлана Драголова и Георги Султанов.

18:00 ч. – второ издание на „Тайните на Бунарджик тепе“, отново с начало пред паметника на Васил Левски и предварително записване на 0886 993 977.

19:00–20:30 ч. – „Александър Иванов и приятели – джаз и не само“ на сцената при Акведукта.

19:00–23:00 ч. – DJ сет на Dancing Sunshine на площадката под паметника Альоша.

21:00–23:00 ч. – „Блусът е изкуство“ – концерт на „Блус Трафик“ на сцената при Акведукта.

Младежкият хълм – спорт, деца и активен ден

На Джендем тепе програмата започва още в 9:00 ч. и предлага най-много възможности за спорт и семейни занимания.

09:00–12:00 ч. – „Ела, разбери, спечели“ – куиз с ОП „Младежки център Пловдив“ на детската площадка до Детската железница.

10:00 ч. – свободен достъп до тенис кортовете с подкрепа от лицензирани треньори.

10:00 ч. – хатха йога със Станислава Павлова на сцената зад бара. Необходимо е участниците да носят лични постелки.

10:00 ч. – детски творчески ателиета с рисуване, оцветяване с кафе и работа с природни материали в сградата на Приключенски център „Младежки хълм“.

10:00–14:00 ч. – „800 метра Джамборе“ – зона за движение, музика и почивка.

10:00–14:00 ч. – „Мисия: Супергерой на здравето“ – спортно-приключенска активност за деца.

10:00–16:00 ч. – „Грижа за твоето колело“ с „ВелоАрт“ на поляната до голямата сцена.

10:00–17:00 ч. – CHILL&WIN зона на Mömax с колело на късмета и уъркшоп за устойчиви решения за дома.

10:00–19:00 ч. – „Спорт за цялото семейство“ – тенис, падел, минифутбол, баскетбол и волейбол на поляната до голямата сцена.

10:30–12:30 ч. – демонстрация на Пожарна безопасност и защита на населението до приключенския център.

11:00 ч. – „Разходка по тепетата с коначетата“ – веломаршрут през Младежкия хълм, Бунарджика и Стария град. Каската е задължителна.

11:00 ч. – „Баскетбол срещу агресията“ на поляната до голямата сцена.

13:00 ч. – пилатес тренировка с Гергана Колева и екипа ѝ на зелената сцена.

13:30–14:15 ч. – „Вярата в семейството и любовта към Отечеството“ – посещение и беседа в храм „Свети Николай“, бул. „Копривщица“ 21.

14:00–16:00 ч. – демонстрация на ОДМВР – Пловдив със служебни кучета, автомобили и мотоциклети.

15:00 ч. – занимание по нейрографика с Д. Генчева и С. Павлова на детската площадка. Материалите са осигурени, но местата са ограничени. Записване: 0878 310 323 или 0878 131 020.

Така неделният ден събира в четирите фестивални зони различни начини да прекараме времето си – от разходка и история през занаяти, изкуство и спорт до концерти, които продължават до късно вечерта.

За някои от събитията местата са ограничени или се изисква предварително записване, затова е добре желаещите да проверят конкретните условия преди посещението.